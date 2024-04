Frostpunk : un joli chiffre de ventes pour les 6 ans du jeu

11 bit studios est très occupé sur Frostpunk 2, actuellement en bêta sur ordinateurs depuis quelques jours, mais le studio polonais n'oublie pas son précédent jeu. Frostpunk, premier du nom, célèbre en effet en ce moment son sixième anniversaire, 11 bit studios a profité de l'occasion pour dévoiler quelques chiffres :

En six ans, seulement 3 % des joueurs ont dépassé les 100 heures de jeu, mais la moyenne est quand même de 24h de jeu par joueur. Plus de la moitié des joueurs ont réussi à sauver tous les survivants dans le nouveau scénario, seulement 0,6 % des joueurs ont obtenu le Succès Esclavagiste sans fin sur Steam et la musique The City Must Survive a été écoutée plus de 6,4 millions de fois sur Spotify et 1,3 million de fois sur YouTube. Enfin, Frostpunk s'est vendu à plus de six millions d'exemplaires en autant d'années.

Désormais, tous les regards sont tournés vers sa suite, Frostpunk 2 sortira le 25 juillet prochain sur PC et plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver le premier Frostpunk à partir de 4,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.