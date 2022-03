Godfall annoncé sur Xbox et Steam avec une Ultimate Edition à petit prix datée sur tous les supports et une Exalted Update

Godfall fut le premier jeu PS5 à avoir été annoncé, mais n'était qu'une exclusivité console temporaire, sortie en même temps sur PC via l'Epic Games Store. Il n'a pas spécialement eu le succès que Counterplay Games et Gearbox Publishing espéraient, mais a continué d'évoluer en accueillant l'extension payante Fire & Darkness l'été dernier, ainsi qu'une Lightbringer Update, tout en étant au passage porté sur PS4. Depuis, une Challenger Edition offerte aux abonnés PlayStation Plus et aux utilisateurs de l'EGS a tenté de ramener un nouveau public, et ça ne va pas s'arrêter là. En effet, Godfall s'apprête à être lancé sur Xbox Series X|S et Xbox One, mais aussi sur Steam pour les joueurs PC récalcitrants.

C'est donc dès le 7 avril prochain que le looter slasher va débarquer sur de nouveaux supports dans une Ultimate Edition, qui sera également vendue sur les consoles PlayStation et l'EGS pour ne pas faire de jaloux. Son avantage sera multiple si vous n'aviez pas encore craqué, puisque, premièrement, son prix ne sera que de 39,99 $ avec une offre de lancement à 29,99 $ sur Steam et le Xbox Store. De plus, tout le contenu déjà sorti sera inclus, à savoir la Primal Update, la Lightbringer Update et l'extension Fire & Darkness. L'Exalted Update récemment annoncée à cette même date en fera également partie, ainsi que les bonus de précommande.

« La mise à jour Exalted pour Godfall est l'aboutissement d'un an et demi de développement post-lancement, et concerne des éléments cruciaux dont notre communauté souhaitait l'implémentation en jeu », a déclaré Daniel Nordlander, Game Director chez Counterplay Games. « Nous avons pris en compte les retours sur les forums, les réseaux sociaux, ainsi que d'innombrables streams et vidéos, dans le but d'identifier ce qui n'était pas à la hauteur des attentes des joueurs, et parfois même des nôtres. La mise à jour Exalted n'est pas qu'un simple "merci" adressé à tous ceux qui nous accompagnent et nous aident à améliorer le jeu depuis le premier jour, mais constitue également le meilleur moment pour les nouveaux venus pour se lancer dans l'aventure et découvrir le monde d'Aperion. »

En termes de visuels, les joueurs Xbox peuvent s'attendre à une utilisation du VRR et du Dolby Vision pour les écrans compatibles HDR. La nouvelle mise à jour va de son côté apporter pas mal de changements, les plus importants décrits ci-dessous, le blog évoquant d'autres détails en anglais si cela vous intéresse.

Éclats de Valorplate Chacune des 12 Valorplates possède désormais quatre éclats à débloquer, offrant de nouvelles manières de personnaliser et d'améliorer votre style de jeu.

Par exemple, grâce aux éclats, Phoenix peut brûler plus facilement ses ennemis à l'aide de Frappe incendiaire, lancer un cône de flammes à travers son bouclier et même ressusciter ! Valorplates ascendantes et exaltées Accumuler les quatre éclats permettra de débloquer la forme ascendante d'une Valorplate, conférant une seconde capacité passive.

Après avoir amélioré les quatre éclats au niveau maximum, la Valorplate deviendra exaltée, accordant une troisième et dernière capacité passive, tout en débloquant une superbe apparence pouvant être exposée sur le podium des Valorplates au Sanctuaire. Histoire étoffée Ravenna et Soras accompagneront désormais Orin pour combattre à ses côtés dans certaines missions principales et proposeront de nouvelles options de dialogue au Sanctuaire entre les missions.

Macros, le frère maléfique d'Orin, a désormais plus d'importance dans la campagne, le narguant durant les missions principales et faisant monter la tension jusqu'à l'épique confrontation finale. Combat retravaillé Toutes les armes sont désormais équipées de puissantes Attaques synchronisées pouvant être déclenchées directement après avoir utilisé une Technique d'arme.

Le Renversement 2.0 est l'une des fonctionnalités les plus demandées par les fans. Grâce à une nouvelle compétence de récupération, ils pourront désormais retourner rapidement au combat après avoir été renversés.

Un système de résurrection a été ajouté, permettant aux joueurs de ressusciter leurs alliés en coop ! Boss de royaume revus La mécanique de Sceaux a été retirée afin de fluidifier le fonctionnement des boss de royaume. Les joueurs peuvent désormais affronter ces derniers dès que l'histoire le leur permet.

Cependant, chaque boss dispose maintenant de trois capitaines répartis dans son royaume. Vaincre les capitaines permettra de se débarrasser de puissants fléaux qui auraient rendu le combat contre leur chef bien plus difficile. Améliorations de qualité de vie très attendues Godfall regorge de butin incroyable à récupérer, et la mise à jour Exalted propose de nouvelles façons de trier et de gérer votre inventaire qui ne cesse de se remplir.

Paradis des stratèges, le nouveau menu des équipements de Godfall propose aux joueurs de sauvegarder jusqu'à trois builds par Valorplate, grilles de compétences uniques comprises ! Tour des épreuves exaltées Mettez vos compétences à l'épreuve contre des ennemis pouvant monter jusqu'au niveau 150 et des boss qui apparaissent simultanément dans ce défi de haut niveau ultime.

Obtenez de nouvelles armes uniques avec trois traits primaires ! Nouveau mode jusqu'à 6 joueurs : Royaume des Esprits Jouez en groupe avec jusqu'à cinq autres joueurs pour découvrir la meilleure expérience coop de Godfall à ce jour !

Utilisez votre Vision de l'esprit pour combattre les ennemis et découvrir les secrets dissimulés entre les plans spirituel et physique tout en récupérant des Âmes anciennes.

Utilisez les Âmes anciennes pour débloquer la Porte des anciens et vous mesurer à l'ensemble des redoutables boss de Godfall, cette fois dotés de mécaniques uniques liées à la Vision de l'esprit.

Récupérez des éclats de Macros pour obtenir de puissantes bénédictions qui resteront actives pendant toute la durée de votre exploration du Royaume des Esprits.

Obtenez de formidables Amplifications dotées de deux traits primaires.

Actuellement, Godfall peut être acheté 22,90 € sur Amazon dans sa version PS5.