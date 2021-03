Granblue Fantasy : deux superbes figurines de Zeta et Beatrix annoncées dans la gamme Figuarts Zero

Le live du 7e anniversaire de Granblue Fantasy s'est déroulé ce dimanche au Japon, avec de nombreux défis amusants réalisés par les invités qui ont permis de débloquer tout un tas de bonus pour les joueurs. Le segment dédié aux annonces a de son côté été plutôt intéressant avec des détails sur le programme des festivités en jeu et des nouveautés à venir ces prochains mois, tandis que Granblue Fantasy Versus a eu ses quelques minutes de gloire avec l'annonce d'Eustace à son roster. Plusieurs produits dérivés ont aussi été introduits, dont deux qui vont faire faire chavirer les cœurs de plus d'un fan : des figurines de Zeta et Beatrix !

Oui, entre GBVS, l'actuel évènement anniversaire Home Sweet Moon et ces produits dérivés, la hype entourant les personnages de Society est plus grande que jamais. C'est la gamme Figuarts Zero de Bandai qui accueille donc ces deux beautés du jour, qui sont malheureusement catégorisées Japan Only Item et exclusives au Premium Bandai store (ici et là), comprenez par là qu'à moins d'avoir un contact vivant au Japon ou de passer par un site tiers proposant un service de proxy, vous ne pourrez pas les commander. Elles sont toutes deux réalisées en PVC et ABS, mesurent 22 cm et reprennent leur apparence classique en armure, un vrai régal pour les mirettes. Pour se les procurer, il sera tout de même nécessaire de débourser 9 900 ¥ taxes incluses (environ 77 €), les précommandes étant donc ouvertes pour l'Archipel, avec comme estimation de sortie le mois de septembre 2021. Quelques photos sont à admirer en page suivante pour bien s'en faire une idée.

Si vous appréciez la licence, les différents tomes du manga Granblue Fantasy sont en vente au prix de 7,20 € l'unité à la Fnac.