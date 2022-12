GRIS : le jeu poétique annoncé sur PS5 et Xbox avec des améliorations

Le studio espagnol Nomada avait sorti en 2018 GRIS, un jeu d'aventure en 2D à l'ambiance poétique traitant subtilement de la dépression. Le titre a vite séduit les joueurs sur PC et Switch, puis s'est invité sur PlayStation 4 et iOS. Et il sera de retour dans quelques jours sur les autres consoles de salon.

L'éditeur Devolver Digital annonce en effet que GRIS arrivera le 13 décembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Xbox One, avec des améliorations techniques pour les consoles de dernière génération et des fonctionnalités liées à la manette DualSense, voici les détails :

Xbox Series S : 2K 120 fps ;

: 2K 120 fps ; Xbox Series X : 4K 60 fps ou 2K 120 fps ;

: 4K 60 fps ou 2K 120 fps ; PS5 : 4K 120 fps + gestion de la DualSense : retours haptiques, haut-parleur de la manette et plus encore.

Cette nouvelle sortie marquera les quatre ans de GRIS, qui sera ainsi disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Devolver Digital ne précise cependant pas si les joueurs ayant déjà le jeu sur PS4 pourront profiter d'une mise à jour gratuite sur PlayStation 5. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.