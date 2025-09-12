GTA VI sera un jeu AAAAA, selon cet éditeur

Toujours plus de A





Les joueurs connaissent déjà bien les jeux AAA, ces blockbusters vidéoludiques qui coûtent cher à produire et qui doivent se vendre par millions pour satisfaire les éditeurs et leurs actionnaires. Depuis quelques années, certains studios parlent même de jeux AAAA, tant les projets sont ambitieux et coûteux. Un terme utilisé notamment pour The Callisto Protocol et Skull and Bones, qui est désormais moqué des joueurs, ces deux titres ayant été des échecs.

GTA VI, le premier jeu AAAAA





Mais l'année prochaine sortira Grand Theft Auto VI, un jeu ambitieux et souvent considéré comme le titre le plus attendu de l'histoire, devant succéder à GTA V et ses 210 millions de ventes. Nigel Lowrie, cofondateur de Devolver Digital, s'est entretenu avec IGN et il affirme que GTA 6 sera un jeu d'ampleur inédite :

Il y a des jeux AAA et des jeux AAAA, et je dirais que Grand Theft Auto est potentiellement le jeu AAAAA. Il est tout simplement plus grand que tout le reste, tant par son envergure et son ampleur que par son impact culturel et l'attention qu'il suscite.

GTA VI pourrait ainsi être le premier jeu vidéo quintuple A de l'industrie, un terme qui n'a de sens que pour un jeu comme celui-ci. Nigel Lowrie a de bons arguments : oui, le jeu de Rockstar est ambitieux et a sans doute bénéficié d'un budget faramineux pour son développement, l'éditeur Take-Two s'attend à en vendre des millions d'exemplaires dès la sortie, mais le titre devrait également monopoliser toute l'attention à son lancement et marquer l'industrie vidéoludique. Plusieurs éditeurs avaient avoué attendre de connaître la date de sortie précise de GTA VI pour sortir leurs propres titres avant ou après.

Devolver n'a pas peur de GTA VI





Pour rappel, Devolver Digital attend avec impatience le lancement de Grand Theft Auto VI, il a prévu de sortir un jeu le même jour. Une mise en lumière insolite, mais risquée : si ce titre bénéficiera d'une promotion insolite, difficile d'imaginer de nombreux joueurs mettre de côté GTA 6 le 26 mai 2026 pour lancer ce jeu, encore inconnu.

En attendant la sortie de Grand Theft Auto VI, vous pouvez retrouver les jeux édités par Devolver sur Gamesplanet.