GWENT: The Witcher Card Game, enfin une date de sortie (et un bonus) pour la version Android

Le développement de GWENT: The Witcher Card Game aura été assez laborieux, avec d'abord une longue phase d'essai sur PC, puis un portage sur PS4 et Xbox One, et plus récemment une version iOS. Malheureusement, CD Projekt RED a décidé d'arrêter le support sur consoles de salon, à cause d'un manque de popularité compréhensible.

L'aventure GWENT: The Witcher Card Game va donc se poursuivre sur PC, iOS, et enfin sur Android, où les développeurs prévoient de porter l'expérience avant la fin du premier trimestre 2020. Ils viennent d'ailleurs d'affiner leur planning et fixer une date de sortie nette et précise : le 24 mars 2020. Il est même d'ores et déjà possible de se pré-inscrire pour être alerté du lancement du titre, et recevoir en cadeau un avatar unique de Golem Impérial.

Les utilisateurs de téléphones et tablettes sous ce système d'exploitation pourront affronter les joueurs PC et iOS en ligne, et même bénéficier d'une progression partagée sur l'ensemble des plateformes via leur compte GOG.com. En cette période de regain de popularité de la franchise, GWENT: The Witcher Card Game risque fort de frapper fort en se rendant jouable par un bien plus large public.