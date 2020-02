GWENT: The Witcher Card Game, où en est la version Android ?

C'est l'année dernière que CD Projek annonçait une version pour mobiles de GWENT: The Witcher Card Game, son jeu de cartes disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Depuis, il s'en est passé des choses, la version iOS est sortie et les versions consoles ont été abandonnées. Mais où est la version Android ?

Eh bien, CD Projekt est revenu sur le sujet dans un tout récent carnet des développeurs, où le directeur du jeu Jason Slama et le community manager Powel Burza avouent que c'est une demande très fréquente de la part de la communauté. Alors, rassurez-vous, la version Android de GWENT: The Witcher Card Game va bien, elle tourne d'ailleurs de manière très satisfaisante sur les appareils haut de gamme. Les développeurs sont désormais à la tâche pour corriger les quelques bugs et surtout améliorer l'optimisation afin que le titre tourne sur un maximum d'appareils, smartphones comme tablettes.

Malheureusement, pas de date de sortie à l'horizon, CD Projekt compte toujours lancer GWENT: The Witcher Card Game dans le courant du premier trimestre 2020 sur Android et ouvrira d'ailleurs les préinscriptions très bientôt.