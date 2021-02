GWENT: The Witcher Card Game nous présente sa Saison 4 du Voyage avec Yennefer

Même s'il a arrêté le développement sur consoles, CD Projekt continue de publier régulièrement du contenu pour GWENT: The Witcher Card Game sur PC et mobiles. Le titre propose un système de saisons avec le Voyage, des évènements durant plusieurs mois et permettant d'obtenir des récompenses au travers de 100 niveaux. Et aujourd'hui, le jeu de cartes accueille sa quatrième Saison du Voyage, mettant à l'honneur Yennefer de Vengerberg.

Les joueurs pourront retrouver la magicienne lors de cette saison qui durera trois mois, et il faudra compléter des quêtes dans les modes Standard, Saisonnier et Enrôlement pour obtenir des objets dévoilés dans la petite bande-annonce ci-dessus. CD Projekt rappelle que le Voyage est gratuit, mais il est possible d'acheter un Pass Premium optionnel pour débloquer immédiatement une tenue de chef neutre afin de personnaliser Yennefer, et également débloquer d'autres récompenses (styles vestimentaires, barils de cartes, titres de joueur, avatars et bordures animées).

GWENT: The Witcher Card Game est pour rappel jouable en free-to-play sur PC (Steam et GOG.com), iOS et Android. Vous pouvez retrouver le Samsung Galaxy S21+ 5G à 1 059 € sur Amazon.