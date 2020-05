GWENT: The Witcher Card Game se lance sur Steam en vidéo

CD Projekt n'a pas décidé de se reposer aujourd'hui ! Le studio polonais célèbre en effet le cinquième anniversaire de The Witcher 3: Wild Hunt, mais il en profite également pour lancer GWENT: The Witcher Card Game sur Steam. Jusqu'ici, le titre était en effet uniquement jouable sur GOG.COM pour les utilisateurs PC.

Les développeurs ont fait les choses bien, et cette version Steam de GWENT: The Witcher Card Game inclut des fonctionnalités de synchronisation et de cross-platform avec les autres versions, permettant de jouer contre des joueurs sur iOS, Android et GOG.COM. Mieux encore, la progression et les objets gagnés peuvent être partagés entre ces plateformes, et la version Steam inclut des Succès et des Cartes à échanger. CD Projekt pense également aux possesseurs de Thronebreaker: The Witcher Tales sur Steam, qui peuvent obtenir des récompenses à utiliser dans GWENT: The Witcher Card Game, à savoir des cartes premium et des objets cosmétiques.

GWENT: The Witcher Card Game est donc à retrouver dès aujourd'hui sur Steam, le jeu de cartes est évidemment free-to-play, et une bande-annonce de lancement est à admirer ci-dessus.

