GWENT: The Witcher Card Game, personnalisez votre Geralt avec le Voyage et du contenu saisonnier

GWENT: The Witcher Card Game est disponible depuis quelques jours sur Android, rejoignant des versions PC et iOS désormais bien établies. Maintenant que la communauté est installée, CD Projekt RED veut développer l'expérience, et pas qu'en restant sur ses acquis.

Une toute nouvelle fonctionnalité vient d'intégrer GWENT: The Witcher Card Game, et elle s'appelle le Voyage. Il s'agira d'un système de contenu saisonnier avec 100 niveaux et une cinquantaine de récompenses, avec un palier gratuit et un autre payant à 9,99 €. Il donnera accès à des apparences de pièce, ainsi que pour la première fois à des avatars et des bordures animées. La progression dans le Voyage se fera en remportant des parties dans les modes compétitifs, ou en accomplissant des quêtes hebdomadaires.

Le petit plus, c'est que le mode sera l'occasion de développer une histoire inédite autour du Sorceleur Geralt et du maître barde Jaskier. Le héros de la saga aura d'ailleurs un avatar personnalisable dans le Voyage, et les acheteurs du contenu Premium débloqueront directement la tenue de chef neutre légendaire pour lui.

La première saison durera trois mois, avec de nouveaux éléments narratifs chaque semaine.