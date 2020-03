GWENT: The Witcher Card Game enfin téléchargeable gratuitement sur Android

GWENT: The Witcher Card Game est jouable depuis 2017 sur PC, et seulement depuis l'année passée sur iOS. Il a entre temps eu droit à des versions PS4 et Xbox One, abandonnées faute d'une communauté assez impliquée sur ces consoles.

Mais une dernière plateforme clé pour des expériences du genre manquait encore à l'appel : Android. Les smartphones et tablettes sous ce système d'exploitation ne pouvaient toujours pas profiter du jeu de cartes inspiré de l'univers de The Witcher, quand bien même un portage était promis par CD Projekt depuis le début.

Le salut des possesseurs de ces appareils est enfin venu le mois dernier avec l'officialisation d'une date de sortie, le 24 mars 2020. Oui, c'est bel et bien aujourd'hui que GWENT: The Witcher Card Game est lancé en free-to-play sur Android ! Alors, n'hésitez plus, il est grand temps d'aller le télécharger gratuitement sur le Google Play Store pour occuper ces journées de printemps qui s'annoncent longues.