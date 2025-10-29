Halo souillé par Donald Trump, et Microsoft s'en fout

La franchise Halo est au cœur de l'actualité ces derniers jours, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Microsoft a dévoilé Halo : Campaign Evolved en fin de semaine dernière, un remake de la campagne solo du premier volet de la franchise. Le FPS sortira sur PC et Xbox Series X|S, mais également sur PlayStation 5. Le revendeur GameStop a partagé un faux communiqué, annonçant la fin de la guerre des consoles. Un message qui a ouvert une véritable boîte de Pandore.

Comme le rapporte Game File, Rapid Response, un compte officiel de l'administration des États-Unis, s'est empressé de rebondir en affirmant que c'était la neuvième guerre arrêtée par Donald Trump, actuel président du pays. Ces dernières semaines, en vue du prix Nobel de la paix, Donald Trump n'a cessé de marteler qu'il avait mis fin à huit guerres : Axios a remis les pendules à l'heure dans un article de fact-checking. De son côté, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, démocrate, a rappelé que les tarifs douaniers imposés par Donald Trump avaient fait augmenter le prix des consoles et des abonnements. Pourtant, selon une porte-parole de la Maison Blanche interrogée par Alyssa Mercante, « un seul dirigeant est pleinement déterminé à donner le pouvoir aux joueurs : Donald J. Trump. C'est pourquoi il jouit d'une immense popularité auprès du peuple américain et des joueurs américains ».

L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non. Le compte officiel X/Twitter de la Maison Blanche a partagé, en réponse au communiqué humoristique de GameStop, un tweet : « Le pouvoir aux joueurs », accompagné d'une image réalisée par intelligence artificielle générative représentant Donald Trump, équipé de l'armure du Master Chief et d'une épée à énergie. Le président, couleur jaune évidemment, fait un salut militaire dans le jardin de la Maison Blanche, devant le drapeau américain... qui ne comporte que 40 étoiles, au lieu de 50.

Comme si cela ne suffisait pas, le compte officiel du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis (Department of Homeland Security, DHS) a partagé un autre tweet. Il s'agit d'une capture du premier jeu Halo, montrant deux Spartans dans un Warthog, accompagné du message suivant : « Détruisez le Déluge. Rejoignez l'ICE ». Pour rappel, le Déluge est, dans le jeu Halo, un parasite particulièrement virulent qui a la capacité de détruire toute vie dans la galaxie. Mais ici, le DHS joue sur les mots et le mot « Déluge » fait également référence au flux d'immigration (« flood », en anglais, se traduisant littéralement par « inondation »). L'ICE est en effet le service de l’immigration et des douanes des États-Unis.

Histoire d'en rajouter une couche, l'ancien compositeur de la franchise Martin O'Donnell, qui a quitté Bungie il y a onze ans, a tenté de surfer sur cette affaire en rappelant qu'il « se présente au Congrès pour travailler avec le président Trump afin de démanteler le Covenant, détruire le Déluge et mettre fin au combat (c'est-à-dire mettre l'Amérique en premier !) ».

Bien évidemment, l'administration de Donald Trump cible ici un public bien précis : les gamers-gâteux, particulièrement présents sur X/Twitter, qui sont persuadés qu'un baiser entre hommes ruine l'intégralité d'une œuvre ou qu'un personnage féminin doit avoir une poitrine irréelle pour que le jeu se vende bien. De quoi donner une bien étrange image à la franchise Halo, mais qu'en pense Microsoft ? Eh bien, rien du tout.

Contacté par plusieurs médias anglophones, Microsoft a d'abord refusé de faire le moindre commentaire, notamment auprès d'IGN. Le média américain rappelle que The Pokémon Company avait commenté une vidéo de l'ICE reprenant le générique d'ouverture de la série animée Pokémon (« Attrapez-les tous », c'était déjà odieux). La firme japonaise s'était simplement défendue d'avoir donné son autorisation pour la création de la vidéo. Cependant, pas d'action en justice de prévue. De son côté, PC Gamer a eu droit à une réponse laconique de la part du constructeur des Xbox : « Microsoft n'a rien à communiquer à ce sujet ». Est-ce vraiment étonnant de la part de l’entreprise qui fournissait des services à l'armée israélienne pour surveiller les civils en Palestine et en Cisjordanie ? Bien sûr, Microsoft veut sans doute éviter de faire des vagues et de se mettre à dos Donald Trump, espérant que tout cela se tasse dans les prochains jours, comme cela fut le cas avec la vidéo Pokémon.

Cependant, du côté des développeurs, ces images et propos ne passent pas. Marcus Lehto, cocréateur de la franchise Halo, designer du Master Chief, a affirmé à Game File que la publication du DHS était « absolument odieuse » et que « voir Halo ainsi récupéré me dégoûte ». Jaime Griesemer, concepteur principal sur les premiers jeux de la licence, ajoute :

Halo est une icône culturelle et, comme tout élément culturel, il est utilisé par les politiciens, les marques et tous ceux qui cherchent à se faire remarquer. En général, je le prends comme un compliment à l'héritage durable de Halo. Utiliser l'imagerie de Halo pour appeler à « détruire » des personnes en raison de leur statut d'immigration, c'est aller beaucoup trop loin et cela devrait offenser tous les fans de Halo, quelles que soient leurs opinions politiques. Personnellement, je trouve cela méprisable. Le Déluge est un parasite zombie de l'espace maléfique et ne constitue pas une allégorie d'un quelconque groupe de personnes.

Tout cela risque de faire une bien mauvaise publicité à Halo : Campaign Evolved, attendu en 2026 pour les 25 ans de Xbox.