Halo: The Endless, un étrange nom déposé par Microsoft

C'est l'évènement de la semaine : la campagne de Halo Infinite est enfin disponible depuis ce 8 décembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. Les joueurs avaient déjà pu mettre un pied dans l'expérience grâce à la sortie anticipée de son mode multijoueur en free-to-play le mois dernier.



THE ENDLESS - Trademark Detailshttps://t.co/qmVu9chsys — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) December 9, 2021

Et maintenant, c'est quoi la suite ? 343 Industries a encore du pain sur la planche, que ce soit pour apporter de la coopération dans le mode scénarisé ou du contenu via des saisons en ligne. Il se pourrait cependant que le studio ait d'autres surprises sous le coude. Aggiornamenti Lumia, site spécialiste de Microsoft, vient de découvrir que le constructeur avait déposé les titres Halo: The Endless et The Endless tout court, pour les utiliser dans le domaine des jeux vidéo, des œuvres papiers de fiction et du textile.

Nul ne sait en revanche à quoi il fait référence. S'il s'agit d'un DLC de Halo Infinite, pourquoi le nom de Halo Infinite n'apparaît nulle part ? S'il s'agit d'un Battle Royale, pourquoi ne serait-il pas directement intégré via un mode dans le multijoueur en free-to-play ? Sachant que 343 Industries sort d'un développement laborieux, difficile de croire qu'il ait un autre jeu original sous le coude, mais qui sait. The Endless pourrait aussi être le nom d'une initiative en dehors du jeu vidéo, comme un livre, ou pourquoi pas même le sous-titre définitif de la série de Paramount+.

Nous en saurons peut-être plus lors des Game Awards 2021 de cette nuit, ou peut-être pas. En attendant, vous pouvez jouer à Halo Infinite via le Xbox Game Pass à 9,99 € par mois.