Hide the Corpse : Un jeu de puzzle macabre et décalé sur Meta Quest

Développé par le studio Realcast, déjà à l’origine de Just Hoops, Hide the Corpse se distingue sur la plateforme Meta Quest avec un concept audacieux, exclusivement conçu pour la réalité virtuelle. Mélangeant humour noir et ambiance rétro des années 70, ce jeu propose une expérience unique où le joueur doit dissimuler un corps avant l’arrivée imminente de la police. Ce puzzle immersif se démarque par son originalité et son gameplay engageant.

Un concept unique et immersif



Dans Hide the Corpse, l’objectif est simple en apparence : cacher un corps en moins de quatre minutes avant que la police ne débarque. Mais la simplicité s'arrête là. Les joueurs doivent interagir avec divers objets du décor, chacun ayant des propriétés physiques uniques, pour trouver l’endroit idéal où dissimuler la victime. La manipulation du corps, combinée à la contrainte temporelle, fait monter la tension et oblige les joueurs à faire preuve de créativité. Ce qui rend Hide the Corpse si immersif, c’est son utilisation ingénieuse de la réalité virtuelle. La manipulation des objets et du cadavre donne une impression de poids et de résistance, rendant l'expérience plus réaliste que ne le permettrait une plateforme traditionnelle. Cette interaction physique, difficile à reproduire dans un jeu classique, constitue l’un des principaux atouts du titre. La pression du temps renforce encore l’intensité du gameplay, forçant les joueurs à agir rapidement tout en étant minutieux.

Une ambiance rétro et décalée



L'univers visuel et sonore du jeu plonge les joueurs dans une ambiance colorée et excentrique des années 70. Des vêtements scintillants aux décors stylisés, Hide the Corpse adopte un ton résolument décalé qui contraste avec la nature sombre de l’objectif du jeu. Ce mélange de macabre et de légèreté, renforcé par une bande-son funky et des effets sonores amusants, permet de désamorcer la gravité du concept et rend le jeu accessible à un large public.

Des défis techniques à relever



Si le concept de Hide the Corpse séduit, le jeu souffre encore de quelques défauts techniques. Certains joueurs ont signalé des problèmes liés à la physique des objets, rendant certaines interactions plus complexes qu’elles ne devraient l’être. Il arrive parfois que des objets se bloquent, ce qui peut frustrer les joueurs et compliquer inutilement leur progression. De plus, les contrôles, bien que fonctionnels, mériteraient d'être optimisés pour une meilleure fluidité dans la manipulation des objets. L’ajout d’un suivi des mains pourrait par ailleurs renforcer encore l'immersion, une option que les développeurs devraient absolument envisager à l’avenir.

Un projet en plein développement



Hide the Corpse est toujours en phase d’évolution. Après avoir débuté en accès anticipé, le jeu a récemment bénéficié d'une sortie complète sur Meta Quest, incluant des améliorations du système de classement et l’ajout de nouveaux niveaux. Mais les développeurs ne comptent pas s’arrêter là : une campagne Kickstarter a été lancée pour financer l'expansion du jeu, avec l'ambition d'ajouter plus de cachettes, de niveaux et d'optimiser encore davantage les mécaniques de jeu. Avec déjà six niveaux disponibles et 36 cachettes prévues dans la version finale, Hide the Corpse a le potentiel de s’enrichir considérablement si la campagne atteint ses objectifs. Ce jeu, avec son approche rafraîchissante du puzzle, promet d’offrir aux joueurs une expérience de réalité virtuelle hors du commun.

Un cadavre dans le placard





Hide the Corpse s’impose comme un titre original et audacieux dans le catalogue des jeux VR. Son concept unique, son ambiance rétro et ses mécaniques de puzzle immersives en font une expérience à part. Bien que quelques ajustements techniques soient encore nécessaires, le jeu est déjà prometteur et pourrait bien devenir une référence pour les amateurs de jeux de puzzle en réalité virtuelle. À surveiller de près, surtout si la campagne Kickstarter permet aux développeurs de réaliser pleinement leur vision. En attendant, Hide the Corpse est disponible sur le Meta Quest Store à 17,99 €.