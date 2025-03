Hitman PSVR 2 : retrouvez-nous vers 18h30 sur Twitch et YouTube pour découvrir le jeu en LIVE !

Le studio IO Interactive nous donne le feu vert pour streamer Hitman World of Assassination en exclusivité ! Rendez-vous sur notre chaîne Twitch, ou YouTube pour découvrir cela en notre compagnie avec Éric sous le casque et Ghost à la régie. Et si vous souhaitez rester au chaud sur cette page, la fenêtre de diffusion YouTube est ci-dessous.

