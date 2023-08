Honkai Impact 3rd : le concert Forest Capriccio qu'il ne fallait pas louper

Le 3e concert en ligne de Honkai Impact 3rd - Forest Capriccio a été diffusé le 29 juillet à 20h00 sur YouTube, Twitch, Twitter et d'autres plateformes, et forcément, nous nous devions de revenir sur cet évènement marquant pour mettre en évidence les avancées et les innovations dans la création d'une telle expérience.

Ces innovations englobent divers aspects, notamment la technologie, la musique, les arrangements en temps réel, etc. Il y a peu, et vous l'aurez compris, un nouveau concert a été diffusé, suscitant des réactions électriques de la part des joueurs et des fans. En d'autres termes, le succès était au rendez-vous !

De très nombreux joueurs et des fans de différentes villes ont participé à des concerts hors ligne et pris de nombreuses photos de groupe. Le concert était en vogue sur Twitter dans de nombreux pays comme la Thaïlande, Singapour, la Malaisie ou encore les États-Unis. Il était en première position aux États-Unis, en Thaïlande, en Malaisie et en quatrième position à Singapour.

Dans les cinq régions d'outre-mer, le premier jour, le total des vues en deux heures sur le compte officiel a été de 5 millions (uniquement outre-mer) sur toutes les chaînes. Et avant cela, la bande-annonce avait été visionnée plus de 10 millions de fois !

Les concepteurs de ce moment particulier ont repoussé les barrières dimensionnelles en mélangeant ingénieusement le virtuel avec des décors réels, pour exploser les mirettes du public. Le concert marque la première utilisation des techniques de Virtual Production (VP) ainsi que la technologie XR, couramment utilisées dans la production cinématographique. Pour résumer cela simplement, l’équipe combine des outils numériques tels que la réalité augmentée, des graphismes déjantés générés par ordinateur et des technologies se basant sur des moteurs de jeu, afin de les incorporer dans de véritables environnements, créant un sentiment de réalisme unique. Pour émoustiller, des accessoires connus des joueurs étaient présents, comme la Divine Meteor Sword durant les scènes de transition.

Pour varier un peu et satisfaire les oreilles, les aficionados ont eu droit à différents styles musicaux se basant sur les aventures des personnages ; pour vous donner une idée de la chose, des musicales traditionnelles ont été diffusées pour Shiren PV, ou encore du symphonique pour Kevin. Les compositeurs se sont donc amusés avec divers éléments, venus de plusieurs styles musicaux, pour enrichir l'univers du jeu. Des scènes emblématiques ont fait surface, comme « The Story You Are By », « The Last Lesson », « Quantum Sea », « Dominance Theater », « Passage of the Dust Sword » ou encore « Divine Meteor Sword ».

Le concert Honkai Impact 3rd a été diffusé à travers toute la planète, rassemblant les amoureux de la licence le temps de quelques mélopées. Que ce soit en ligne ou non, tout le monde vibrait durant ces quelques minutes explosives. Et pour cause, le tout a été projeté dans des cinémas aux quatre coins du monde, l’accès à certaines salles était même gratuit (dans 11 régions différentes). Les personnes sur place ont pu, en plus de tout cela, récupérer des goodies en tout genre, des cadeaux exclusifs ont été distribués. L'ambiance était bon enfant, certains ont organisé des réunions, entre fans, pour partager ce moment particulier avec d'autres passionnés. Ils se déconnectent de la réalité pour voyager dans un univers à part entier.

Par ailleurs, l’équipe continue de faire évoluer Honkai Impact 3rd en apportant de la nouveauté. Pendant l'été, le jeu a proposé une série d'activités, connue sous le nom de « Honkai Impact 3rd Summer Chronicle », qui comprenait des collaborations avec Taco (Taco x Honkai Zoo), Carnival et le concert Forest Capriccio. Dans la version 6.8 de la mise à jour 1.5, les joueurs ont pu vivre une scène coupée de haute qualité appelée « You and Me », une expérience qui veut simplement montrer les différentes méthodes de narration, notamment la musique vocale.

Que ce soit en réel ou en virtuel, Honkai Impact 3rd continue de marquer les esprits et de faire vibrer la communauté de jour en jour. Concerts, conventions de jeu, évènements, le titre a de quoi émoustiller, alors pourquoi ne pas vous lancer dans cette grande aventure communautaire, si ce n'est pas déjà fait...