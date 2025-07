OD : le prochain jeu de Kojima impacté par les coupes budgétaires ?

Des coupes budgétaires qui touchent des studios externes





Cette semaine aura été marquée par l'annonce de plus de 9 000 licenciements chez Microsoft. Xbox, sa branche gaming, n'a pas été épargnée, un studio a fermé ses portes, des jeux ont été annulés et des développeurs qui ont évité le renvoi ont été affectés à d'autres projets. Cette annonce a également impact sur les partenaires de Microsoft Gaming, Xbox Game Studios étant aussi un éditeur qui soutient OD, un futur jeu de Hideo Kojima.

Un curieux jeu teasé il y a plus d'un an maintenant





Kojima Productions avait dévoilé OD lors des Game Awards 2023, Hideo était monté sur scène en compagnie de Jordan Peele (Get Out, Us, Nope) afin de montrer un teaser avec Sophia Lillis, Hunter Schafer et Udo Kier au casting. Un titre horrifique conçu à l'aide de la technologie de cloud de Microsoft, de l'Unreal Engine et son outil de créations de personnages MetaHuman. Un titre encore très mystérieux, qui a pris du retard à cause de la grève de la SAG.

OD impacté par les coupes budgétaires de Microsoft ?





Depuis cette annonce, OD n'a pas refait parler de lui, certains joueurs commencent à s'inquiéter, surtout suite aux annonces de Microsoft cette semaine. Selon les informations de Windows Central, OD n'aurait pas été impacté par les coupes budgétaires annoncées chez Microsoft. Oui, Microsoft serait fou de mettre un vent à Hideo Kojima, mais il a bien coupé le financement du prochain jeu de John Romero, père du FPS moderne, alors tout est possible.

Après Death Stranding 2, place à OD (puis Physint)





Si OD est si discret, c'est sans doute parce que Kojima Productions était jusqu'ici bien occupé sur Death Stranding 2: On the Beach, une exclusivité PlayStation 5 qui vient de sortir. Maintenant que le jeu d'aventure est disponible, le studio japonais va pouvoir se concentrer sur ses futurs projets, à savoir OD et Physint, ce dernier n'était pas attendu avant 2030.

