Overdose : du gameplay du prochain jeu de Hideo Kojima en fuite

Hideo Kojima n'est pas du genre à prendre des vacances, il a sorti Death Stranding sur PS4, PS5 et PC, et planche évidemment sur un nouveau jeu, qui devrait être exclusif aux Xbox de Microsoft. Officiellement, le concepteur japonais fait du teasing avec des portraits de Elle Fanning et Shioli Kutsuna, il pourrait s'agir de Death Stranding 2. Mais d'autres rumeurs brouillent les pistes.

Depuis plusieurs mois, un certain Overdose fait parler de lui. Il s'agirait d'un jeu d'horreur avec Margaret Qualley (Mama dans Death Stranding) en robe bleue, un insider affirmait avoir vu du gameplay avec l'héroïne évoluant dans des couloirs sombres, lampe torche à la main. Nous sommes bien loin de l'esprit de Death Stranding et, cette semaine, cette vidéo de gameplay est apparue sur la Toile. Attention, la qualité est déplorable, avec un homme torse nu filmant au téléphone un autre smartphone affichant la rediffusion d'une vidéaste réagissant au leak. Cela suffit tout de même à découvrir une atmosphère bien oppressante, des environnements délabrés et la mention Camera Player 1. Le titre inclurait-il des fonctionnalités coopératives ou multijoueurs ? Mystère...

Quoi qu'il en soit, il faudra patienter avant de découvrir en détail ce prochain jeu signé Hideo Kojima, qui promet déjà des sensations fortes. En attendant, vous pouvez retrouver Death Stranding: Director's Cut à 35,99 € sur Gamesplanet.