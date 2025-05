Physint : il faudra être TRÈS patient avant de découvrir le prochain jeu d'espionnage de Kojima

Hideo Kojima est un homme très occupé et, malgré Death Stranding 2: On the Beach attendu au tout début de l'été, le concepteur japonais était ces derniers jours à Cannes, pour profiter du festival et surtout pour participer à la table ronde « Comment la technologie influence-t-elle la narration ? » aux côtés de Fatih Akin, réalisateur de Amrum. Le Film français a rencontré Hideo Kojima pour discuter de son amour du cinéma, une interview qui a de quoi intéresser les joueurs.

Hideo Kojima a feuilleté en vidéo le journal et un internaute de ResetEra a réussi à faire une capture d'écran plutôt lisible d'une partie de l'interview (sinon disponible plus nettement, mais incomplète, ici), dans laquelle le concepteur évoque les jeux vidéo. Hideo Kojima déclare :

J'ai eu tellement de propositions après mon départ de Konami, avec des conditions sérieuses pour développer des jeux dans mon studio indépendant : outre Death Stranding 2, il y a Physint en développement. Cela me prendra encore cinq ou six ans. Mais peut-être qu'après, je pourrais décider, enfin, de m'atteler à un film. J'ai grandi avec le cinéma. Réaliser serait en quelque sorte lui rendre hommage. De plus, je prends de l'âge, et je préférerais le faire en étant encore jeune !

Oui, Physint ne devrait pas sortir avant 2030 ou 2031, soit une éternité pour les joueurs... Le concepteur japonais a toujours envie de se glisser derrière la caméra, du moins après avoir terminé ses nombreux jeux en développement. Si Death Stranding 2: On the Beach est gold et sortira le 26 juin prochain, Kojima Productions travaille sur OD, un jeu d'horreur exclusif aux Xbox et sur Physint, un jeu d'espionnage à la Metal Gear réservé aux PlayStation, qui devrait être particulièrement cinématographique. Hideo Kojima a également des idées pour un Death Stranding 3, mais il ne compte pas le réaliser, il a même déjà laissé une clé USB à son assistante avec des idées de projets.

