LEGO : une collaboration avec une franchise culte annoncée, il faudra être patient

LEGO enchaîne les partenariats ces dernières années. Les fans de sports automobiles ont pû mettre les mains il y a quelques jours sur des sets F1, tandis que du côté du jeu vidéo, nous avons déjà eu droit à des constructions sous licence officielle Sonic the Hedgehog, Super Mario, Mario Kart ou encore The Legend of Zelda. Une NES a également vu le jour, une Game Boy sortira cette année, mais aujourd'hui, la firme danoise annonce une collaboration avec une licence légendaire.

Le site officiel de LEGO vient d'accueillir une nouvelle page annonce sobrement que « LEGO Pokémon arrive bientôt ». Il faut pour le moment se contenter d'un court teaser montrant la queue de Pikachu en briques, la collaboration entre LEGO et The Pokémon Company ne verra le jour qu'en 2026. La patience sera de mise, les paris sont ouverts pour imaginer quels sets seront proposés : davantage de Pokémon ? Des Pokéballs ? Un Centre Pokémon ? Un Pokédex ? Il faut visiblement surtout s'attendre à des créatures. Dans un communiqué, les firmes rajoutent que « ce nouveau partenariat donnera vie à l'univers de Pokémon d'une manière totalement inédite, en permettant aux fans de construire leurs Pokémon préférés sous forme de briques LEGO ». Julia Goldin, responsable produit et marketing du Groupe LEGO, déclare :

Nous sommes ravis de travailler avec une marque telle que Pokémon, qui bénéficie d'une communauté de fans aussi fidèle et enthousiaste. Cette collaboration nous permet de répondre aux attentes de nos publics respectifs. Nous sommes convaincus qu'en associant les possibilités infinies de la marque LEGO et de Pokémon, ce partenariat offrira aux Dresseurs de Pokémon et passionnés de constructions LEGO, un monde de nouvelles opportunités.

Gaku Susai, directeur produits et expériences chez The Pokémon Company International, rajoute :

Le groupe LEGO et Pokémon partagent des valeurs fortes telles que l'imagination, la créativité et le divertissement, ce qui en fait un partenariat idéal pour offrir aux Dresseurs, une nouvelle façon de découvrir le monde de Pokémon. En collaborant avec les équipes du Groupe LEGO, nous avons été témoins de leur engagement et de leur enthousiasme pour ce projet. Cette collaboration, marquée par l'innovation, offrira aux fans une expérience unique et surprenante. Il nous tarde de découvrir leurs réactions en 2026.

