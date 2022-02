Horizon Forbidden West : les notes de la presse anglophone

Horizon Forbidden West arrive à grands pas dans nos rayons. En attendant la venue de la bête, la presse du monde entier livre ses impressions. Pour ne pas changer, nous jetons un œil sur les retours des journalistes anglophones. De grosses notes en vue ? Oui, et elles sont... explosives ! Que faut-il retenir des avis ?

Le monde est vaste, beau, incroyable, fascinant et riche ! En outre, l’histoire est captivante, les combats sont intenses et prenants, les missions secondaires sont nombreuses et les machines sont variées. Un brin de négatif ? Quelques objectifs peuvent paraître compliqués et l’escalade peut être frustrante pour certains joueurs.

La date de sortie d’Horizon Forbidden West est fixée au 18 février 2022. Ne loupez pas notre bon plan pour trouver le titre à un prix attractif !