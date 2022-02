Horizon Forbidden West : les notes de la presse française

Plus que quelques jours avant de mettre la main sur Horizon Forbidden West, sur PS5 et PS4. Pour ne pas changer, et après la presse anglophone, nous nous penchons sur les impressions des journalistes français. Comme vous pouvez le constater, les verdicts sont élogieux, les nouvelles aventures d’Aloy ont su charmer nos confrères.

Pour JeuxVideo.com, nous avons là « un titre véritablement exceptionnel », pour Millenium, le gameplay est « explosif et vraiment jouissif », pour JeuxVideo.fr, « Horizon Forbidden West est porté par une histoire haletante et un monde absolument magnifique » et pour JeuxActu, le jeu est « indéniablement une réussite sur PS5 ».

Bien évidemment, nous vous invitons à jeter un œil sur notre verdict, disponible à la fin de cet article. Rappelons que la date de sorte est fixée au 18 février 2022.

Lire aussi : BON PLAN sur Horizon Forbidden West : où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)