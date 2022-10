HTC VIVE : un nouveau casque annoncé avec un message énigmatique

HTC a annoncé un nouveau « petit » casque VIVE sur Twitter, en partageant uniquement l'image que vous voyez ci-dessous. Celui-ci a aussi confirmé que le teaser était bel et bien pour un nouveau casque, et ce dans de multiples réponses sur Twitter.

Chose amusante, lorsque nous essayons d'augmenter la luminosité de l'image, celle-ci ne révèle aucun détail supplémentaire si ce n'est le texte « Nice try » (soit « Bien essayé » en français) en bas à droite.

Alors, à quoi pourrait ressembler ce fameux casque ?



Un nouveau VIVE Flow ?





HTC vend déjà le casque VR le plus compact disponible en dehors de la Chine, le VIVE Flow. Sorti l'année dernière, il s'agit d'un casque assez unique qui se vend dans une catégorie à part. Il dispose d'une puce embarquée pour toutes les tâches informatiques (y compris le rendu et le suivi), mais est alimenté par un câble USB. La batterie embarquée est minuscule et n'est prévue que pour les déconnexions accidentelles de quelques secondes.



À l'instar du PICO 4 et du Meta Quest Pro à venir, le VIVE Flow doit son facteur de forme à l'utilisation de lentilles pancakes. Par rapport aux lentilles de Fresnel ou asphériques, les lentilles pancakes permettent d'utiliser des panneaux plus petits avec un espace plus court.



Le VIVE Flow est cependant un produit de niche. Ses contrôleurs ne disposent pas du même tracking de position que les autres casques VR et il ne peut donc pas prendre en charge la majorité des contenus VR. HTC avait déclaré que le VIVE Flow serait doté d'un système de suivi des mains sans contrôleur, mais cela ne s'est pas encore produit. La société pourrait donc éventuellement préparer un VIVE Flow 2 avec un processeur plus puissant, un suivi des mains et peut-être même le tracking des contrôleurs.

Un nouveau VIVE Focus ?





VIVE Focus est la ligne de casques autonomes de HTC vendus aux entreprises. Le VIVE Focus 3 a été livré l'année dernière avec une définition plus élevée, un champ de vision plus large et plus de RAM que le Meta Quest 2, mais vendu à 1299 $. Un potentiel VIVE Focus 4 pourrait atteindre un design plus fin et plus léger avec des lentilles pancakes.



Le mois dernier, HTC a commencé à vendre des modules complémentaires de suivi des visages et des yeux pour le VIVE Focus 3. Si cela peut sembler une raison de ne pas remplacer rapidement l'appareil, HTC n'est pas étranger aux gammes de produits qui se chevauchent. En effet, HTC a annoncé le VIVE Focus Plus et le VIVE Focus 3 au cours du premier semestre de l'année, sur un intervalle de deux ans.

Un casque grand public autonome ?





Bien sûr, HTC pourrait enfin être sur le point de faire ce que les fans lui demandent depuis des années, à savoir un produit autonome axé sur le jeu pour les consommateurs. HTC s'est presque entièrement retiré du marché grand public ces dernières années, ce serait donc un changement de stratégie important. De plus, Meta n'est plus le seul concurrent en ville, HTC devrait également s'attaquer au petit dernier, le PICO 4.

Un nouveau casque VIVE pour PC ?





Il n'y a aucune raison pour qu'un casque compact avec des lentilles pancakes puisse être autre chose qu'un casque autonome. HTC vend actuellement deux casques pour PC, le VIVE Cosmos et le VIVE Pro 2.



Le VIVE Pro 2 est sorti l'année dernière avec une définition et un champ de vision impressionnants. Mais son prix de 1399 $ en kit complet n'est pas abordable pour la plupart des consommateurs.



Le VIVE Cosmos, quant à lui, est vendu 499 $, mais a maintenant trois ans. En supposant que HTC soit toujours intéressé par ce segment, le VIVE Cosmos est mûr pour un successeur et l'utilisation de lentilles pancakes pour un design compact serait un argument de vente unique par rapport au HP Reverb G2 et au Valve Index.

Conclusion ?





Nul doute que l'image qui nous a été montrée fera l'objet d'autres élucubrations, gageons qu'HTC nous précise rapidement de quoi il en retourne. Une chose est sûre, si ledit constructeur marche sur les plates-bandes de Meta ou de PICO, cela risque de bousculer à jamais le marché de l'autonome !

En outre, si le Meta Quest 2 vous intéresse, sachez que vous pouvez toujours vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €.