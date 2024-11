Humanoid Origin : le studio de Casey Hudson (Mass Effect) a vu trop gros et en paye les conséquences

Ces deux dernières années n'ont pas été faciles pour l'industrie vidéoludique alors que les licenciements se sont succédé, de même que les fermetures de studios, pour certains en place depuis bien longtemps. Malgré ce climat peu favorable, cela n'a pas empêché divers noms connus de monter leurs propres entités, mais ce n'est pas une tâche aisée, surtout quand les ambitions ne se limitent pas à celles d'un indé pour démarrer. En décembre 2020, nous apprenions que Casey Hudson, bien connu des fans de BioWare pour notamment avoir été le directeur de la trilogie Mass Effect, avait de nouveau quitté l'entreprise (déjà parti en 2014 puis revenu en 2017), puis en juin 2021 qu'il avait ouvert Humanoid Studios à Edmonton. En mars 2022, le premier projet de la structure avait été décrit comme étant un jeu de science-fiction AAA et multiplateforme. Si vous étiez curieux et attendiez d'en savoir plus à son sujet, vous serez donc navré d'apprendre qu'il ne verra malheureusement jamais le jour, puisque Humanoid Origin (le studio a été renommé entre temps) vient d'annoncer qu'il met la clé sous la porte par manque de financements... Le concept art ci-dessous sera donc sans doute officiellement le dernier aperçu de ce projet dont nous ne connaissons même pas le nom.

Voici ce que nous pouvons lire sur le compte LinkedIn du studio :

Plus tôt dans la journée, nous avons informé notre personnel que Humanoid Origin allait fermer. Malgré les efforts déployés pour protéger le studio des défis plus vastes auxquels l'industrie est confrontée, un manque de financement inattendu nous a empêchés de poursuivre nos activités. Nous sommes navrés de ne pas pouvoir mener à bien notre nouvel univers de science-fiction. Notre principale préoccupation à l'heure actuelle concerne toutefois notre équipe, et nous nous engageons à les soutenir dans leur transition vers un nouvel emploi. Au cours de notre collaboration, l'équipe a réalisé des progrès incroyables et a démontré qu'il est possible de faire un travail incroyable tout en favorisant une culture de plaisir et de créativité. Nous les remercions pour leur talent, leur courage et leur amitié. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de notre parcours.

