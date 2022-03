Humanoid Studios : Casey Hudson (Mass Effect) sur un nouveau jeu de science-fiction multiplateforme AAA

Membre clé de BioWare de 1998 à 2014 puis de 2017 à 2020, Casey Hudson est l'un des piliers derrière la saga Mass Effect. L'avenir de la franchise se fera sans lui, mais l'ancien General Manager ne va pas arrêter sa carrière pour autant, car il a annoncé qu'il fondait Humanoid Studios l'année passée.

Nous en apprenons un peu plus sur les ambitions de la jeune équipe à l'occasion du lancement de son site officiel, logo à l'appui. Elle planche actuellement sur « un jeu AAA multiplateforme, axé sur la narration et les personnages dans un tout nouvel univers de science-fiction ». Les fans de Mass Effect ne devraient visiblement pas trop être perdus, en témoignent les concept arts disséminés sur le portail, qui pourraient être de simples travaux de recherche et non représentatifs du jeu en cours de production.

Humanoid Studios mentionne également son envie de livrer « un divertissement interactif », « impliquant des mondes, des personnages et des récits engageants » et utilisant des « outils et des technologies innovants débloquant une interactivité magique ». Tout un programme, que nous ne découvrirons certainement pas concrètement avant quelques années.

Pour les retardataires, Mass Effect : Édition Légendaire est disponible à partir de 34,44 € sur Amazon.fr.