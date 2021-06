Humanoid Studios : l'ancien directeur des Mass Effect Casey Hudson monte sa propre société

La quasi-intégralité de la carrière de Casey Hudson est associée à BioWare. Il a rejoint le studio canadien en 1998 et y a fait ses armes jusqu'en août 2014, en dirigeant notamment la trilogie Mass Effect, avant de quitter la société pour rejoindre Microsoft. En 2017, retournement de situation : il est retourné chez BioWare pour opérer en tant que General Manager. Mais fin 2020, alors qu'un Mass Effect Next et un Dragon Age Next étaient sur le feu, il a finalement jeté l'éponge. Il vient d'ailleurs tout juste d'être officiellement remplacé par Gary McKay.

Mais que va devenir Casey Hudson ? Il vient d'officialiser sa nouvelle aventure sur les réseaux sociaux, et elle est intéressante. Il vient en effet de monter sa propre équipe, Humanoid Studios, avec des « développeurs talentueux du monde entier ».

J'ai travaillé avec des collègues sur quelque chose de génial et j'aimerais pouvoir tout vous raconter ! Pour l'instant, je ne peux que dire ceci… Aujourd'hui, nous annonçons une nouvelle société de jeux vidéo indépendante conçue pour libérer la liberté créative des développeurs - apportant innovation et art aux joueurs grâce à une toute nouvelle propriété intellectuelle. Nous sommes Humanoid Studios. C'est la première petite étape de notre voyage et nous espérons que vous nous accompagnerez dans l'aventure.

L'entreprise recrute pour créer une toute nouvelle licence, mais nous n'en savons pas plus à cette heure. Le site officiel sans véritable logo ne mentionne même pas où se situent les locaux, si locaux il y a. Mais au moins, nous savons que Casey Hudson a encore des ambitions.

Fondé par Casey Hudson et des développeurs talentueux du monde entier, nous combinons l'excellence dans les arts avec des sciences avancées pour offrir l'avenir du divertissement interactif. Nous croyons en l'embauche de personnes formidables, en leur donnant les meilleurs outils et un environnement favorable, et en leur offrant la liberté créative de faire leur meilleur travail. Nous construisons quelque chose de spécial et nous vous invitons à nous rejoindre.

