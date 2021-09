Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, le DLC Le Gardien du Souvenir présenté et daté en vidéo

L'an dernier, Nintendo et Koei Tecmo (Omega Force) sortaient sur Switch Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, une « préquelle » à Breath of the Wild orientée action. Le jeu a depuis eu droit à un Pass d'Extension vendu 19,99 €, dont le premier DLC Pulsations Antiques a été lancé en juin dernier. Le deuxième était jusqu'à présent attendu pour novembre 2021 sans plus de précision et s'est montré lors du Nintendo Direct de ce vendredi.

Le combat contre le Fléau Ganon continue le 29/10 dans Le Gardien du souvenir, la 2e vague du pass d'extension d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau. pic.twitter.com/EvzVvQBlkW — Nintendo France (@NintendoFrance) September 23, 2021

Comme le présente la vidéo diffusée à cette occasion, nous pourrons donc incarner Pru'ha et Faras, en plus d'un autre non dévoilé. De nouvelles zones seront également ajoutées, dont l'Amphithéâtre ainsi que des scénarios supplémentaires, dont Le sauvetage de Cocorico et La bataille des Anémones. Enfin, certains personnages du roster vont bénéficier de capacités inédites. Il sera lancé le 29 octobre, nous avons le temps d'en découvrir plus à son sujet d'ici là.

Si vous n'avez toujours pas craqué pour Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, la Fnac le vend 46,99 €.

Lire aussi : TEST de Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, Link fait le lien avec Breath of the Wild