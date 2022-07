Immerse : apprenez une autre langue en VR via le métavers

Immerse est une plateforme de métavers éducatifs développée en collaboration avec les meilleurs ingénieurs d'Amérique du Nord, d'Europe et du Japon. Cette semaine, la plateforme a fait son lancement officiel sur le Meta Quest 2, offrant aux abonnés des leçons d'espagnol et d'anglais en direct, des évènements communautaires, un salon social multijoueur et divers autres contenus éducatifs.

En tant que membre, 12 leçons en VR vous seront données par mois, chacune d'entre elles étant dirigée par un expert en langues qui vous fournira des commentaires personnalisés en temps réel. Vous aurez également accès et sans aucune limite horaire à un salon social VR où vous pourrez continuer à développer vos compétences avec d'autres utilisateurs et ce grâce à la pratique de la conversation en direct. Des évènements hebdomadaires sont par ailleurs prévus et la société espère qu'ils contribueront à créer une communauté d'apprenants.

Quinn Taber, fondateur et PDG d'Immerse, déclare à ce sujet :

Après le changement de marque de Facebook en Meta, il est devenu évident que le métavers allait fondamentalement changer la façon dont les gens travaillent, jouent et apprennent. Le temps était venu pour la réalité virtuelle et le métavers de ne plus être considérés comme un petit ajout à la salle de classe, mais plutôt pour les plateformes de s'adresser directement aux consommateurs et de rivaliser frontalement avec le système scolaire. Notre équipe a donc commencé à rencontrer les équipes de Meta, ainsi que les principaux investisseurs à impact social, pour concevoir un nouveau monde virtuel construit explicitement pour une communauté d'apprenants. Nous sommes maintenant en mission pour construire la première communauté florissante de métavers qui apprend, enseigne et construit ensemble... avec l'enseignement et l'apprentissage des langues en VR comme point de départ.

Immerse est disponible dès maintenant et en téléchargement gratuit sur le Meta Quest 2 via le Quest Store, avec des plans pour la compatibilité entre les appareils prévus dans un avenir proche. Si l'application elle-même est gratuite, vous devrez payer un abonnement mensuel de 44,99 $ pour accéder au contenu susmentionné. Ce n'est pas vraiment bon marché, mais pouvons-nous vraiment mettre un prix sur une éducation de qualité ? Bien sûr que non. Enfin, peut-être. À vous d'en décider dans les commentaires.

