FINAL FURY : le jeu de combat VR sera bientôt jouable via une nouvelle démo !

Kluge Interactive annonce le retour de son jeu de combat en réalité virtuelle, FINAL FURY, avec une nouvelle démo disponible à partir du 14 octobre lors du Steam Next Fest d'octobre 2024. Inspiré des classiques des salles d'arcade, FINAL FURY offre une expérience immersive où les joueurs entrent physiquement dans l'arène pour des combats dynamiques.

La démo met en scène deux combattants, Tempest et Glitch, permettant aux joueurs de découvrir les nouvelles mécaniques de gameplay. Après une phase de test en fin d'année 2023, l'équipe de développement a intégré les retours des joueurs pour améliorer les contrôles gestuels entre décembre 2023 et septembre 2024. Ce processus d'évolution est détaillé sur le blog officiel de FINAL FURY.

"Nous avons cherché à recréer l'excitation des jeux d'arcade classiques comme Street Fighter et Mortal Kombat, où les joueurs élaborent des stratégies pour vaincre le champion local", explique Abraham Aguero, directeur créatif chez Kluge Interactive. "Avec la réalité virtuelle, nous avons l'opportunité de vous faire ressentir le frisson du combat en vous plaçant directement dans la peau d'un guerrier. Nous sommes fiers du travail accompli cette année et impatients de vous voir entrer dans l'arène."

FINAL FURY combine des mécaniques de combat arcade avec un gameplay physique adapté à la VR. Le jeu prévoit l'ajout de nouveaux combattants, chacun disposant de mouvements, d'arènes et de personnalités uniques. Les joueurs peuvent affronter des adversaires contrôlés par l'IA ou défier d'autres joueurs en ligne grâce à un netcode rollback. La bande-son originale, composée par Zardonic, accompagne l'action avec une musique dynamique.

Les joueurs sont encouragés à ajouter FINAL FURY à leur liste de souhaits sur Steam pour être informés dès que la démo sera disponible. Le jeu est en développement actif, et la communauté est invitée à participer à son évolution en rejoignant le serveur Discord officiel et en visitant le site finalfuryvr.com pour en savoir plus sur les prochaines étapes.

Basé sur la connexion humaine dans ses créations, Kluge Interactive est un studio reconnu pour ses expériences immersives en réalité virtuelle et mixte. Créateur du jeu de rythme en VR Synth Riders, disponible sur Meta Quest, PlayStation VR 2, Steam et Apple Vision Pro, le studio ambitionne, avec FINAL FURY, de proposer une nouvelle perspective sur les jeux de combat grâce à la réalité étendue. Le jeu sortira, à terme, sur SteamVR et Meta Quest.