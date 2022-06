Final Fury : un jeu de combat typé arcade réinventé pour la VR annoncé pour l'horizon 2023

Kluge Interactive, le studio derrière le jeu de rythme et fitness Synth Rider vient d'annoncer être en train de développer son prochain titre. Nommé Final Fury, il s'agit d'un jeu de combat type arcade réinventé à la sauce VR.

Prévu pour 2023 sur les principales plateformes de réalité virtuelle, le titre s'imprègne des grands classiques de notre enfance d'après le studio.

« Nous avons grandi en jouant à des jeux comme Street Fighter et Killer Instinct et voulions être les premiers à amener ce genre en VR afin de nous immerger complètement dans les combats », explique Abraham Aguero, directeur créatif chez Kluge.

Dans Final Fury, nous incarnerons différents combattants dotés de capacités qui leur sont propres. Au fur et à mesure de notre avancement dans le jeu, nous en débloquerons de nouveaux, chacun ayant sa propre identité et son histoire, donnant lieu à des tableaux et des trames sonores uniques pour mettre en valeur leur personnalité.

Les combats allieront différentes prises de vue, allant de la première à la troisième personne pour des cinématiques sous tous les angles. Dans la pratique, il s'agira de bouger son corps et faire monter le cardio pour enchaîner des coups et des combinaisons à un certain rythme et à distance de l'adversaire, comme pourrait le proposer un Ring Fit Adventure, afin de déclencher, avec le personnage « Tempest » par exemple, un déluge de glace.

Nous en saurons bientôt plus, mais en attendant vous pouvez vous connecter sur le Discord du jeu pour poser vos questions ou tout simplement discuter avec la communauté, ou tout simplement vous tenir au courant des avancées en vous inscrivant à la newsletter, afin d'obtenir des fonds d'écran par exemple, mais aussi des invitations aux phases de bêta.