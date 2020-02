INSOLITE sur Sonic : un artiste crée une figurine du hérisson bleu à l’aide d’un stylo 3D et de beaucoup de savoir-faire

C’est une vidéo d’un peu plus de 17 minutes postée sur YouTube qui nous a fait prendre conscience de l’immense talent du créateur nommé Sanago. Ce dernier officie depuis plusieurs années sur la plateforme de partage de vidéos avec comme seul crédo la fabrication de tout un tas de choses, plus ou moins utiles, à l’aide d’un stylo 3D.

La fameuse vidéo que nous avons pu voir retraçait pour sa part l’un de ses derniers projets en date : une figurine de Sonic mesurant facilement plus d’une trentaine de centimètres. Si comme nous vous avez été impressionné par la qualité du travail et que vous espérez réussir la même chose avec vos petits doigts, oubliez cela très vite… à moins que vous ayez des talents en dessin, sculpture, peinture, électronique et même en montage vidéo pour pouvoir faire une compilation de vos exploits sur YouTube.

Avec plus de deux millions d’abonnés et un contenu très régulier, Sanago s’est attiré, à raison, l’amour d’un public de fans. L’artiste n’en n’est pas à son coup d’essai et l’univers vidéoludique semble particulièrement l’intéresser. Et si nous imaginons que le créateur s’est intéressé à Sonic par rapport à la sortie récente du film, avant cela, sa chaîne présentait fièrement des créations thématisées World of Warcraft ou encore The Witcher. Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à regarder la vidéo ci-dessus dont le compteur affiche plus de 7,2 millions de vues.