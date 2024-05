INSOLITE sur Sonic : Google se ridiculise avec un hommage, même SEGA est choqué

Mascotte culte de SEGA et personnage emblématique du monde vidéoludique, Sonic passionne les amateurs de jeux de plateformes depuis maintenant 33 ans, avec des titres à la qualité variable. Le compte X (ex-Twitter) de Google Play a voulu lui rendre hommage, mais le thread a tourné au fiasco.

1993 Sonic. Ok short king ???? pic.twitter.com/3faTqCAPm8 — Google Play (@GooglePlay) April 27, 2024

L'idée était banale, revenir sur les jeux majeurs de la franchise dans l'ordre chronologique, mais il suffit de voir les deux premiers messages pour comprendre le problème : aucune image d'illustration ne correspond au jeu évoqué. La communauté de X a rapidement rajouté des notes pour corriger le thread, rendant la lecture chaotique et soulignant l'amateurisme de ce fil, mais le problème est peut-être tout autre.

Les internautes ont rapidement mis en avant le fait que le thread aurait pu être généré par une intelligence artificielle, expliquant la confusion entre Sonic the Hedgehog (premier volet de la franchise sorti en 1991) et Sonic the Hedgehog (un jeu mobile de 2013 un poil différent), dont le visuel accompagne le post. Idem avec Sonic Boom (2014) et Sonic CD, qui contient une chanson intitulée Sonic Boom, mais le reste est difficilement explicable...

Les utilisateurs de X se sont amusés à troller le fil en postant des questions et signalant un problème, le compte Google Play répondant automatiquement avec la même phrase, comme de nombreux bots sur le réseau social d'Elon Musk... Mais cet hommage totalement raté est remonté jusqu'aux oreilles de SEGA, qui a répondu avec un message tout simple : « qu'est-ce que vous faites ». Mystère.

what are you doing — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) April 28, 2024

Visiblement géré par des robots, le compte X de Google Play n'a pour l'instant pas réagit. Il reste quand même une possible explication : un thread volontairement raté pour faire parler du compte, une astuce qui aura bien fonctionné si telle était l'intention. Sonic, de son côté, sera de retour au cinéma en fin d'année, et peut-être dans un nouveau jeu dans la veine de Sonic Frontiers à l'avenir.