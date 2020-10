iPhone 12 et iPhone 12 mini : Apple dévoile ses nouveaux smartphones parés pour la 5G, prix, dates et caractéristiques, tout y passe !

Ce mardi soir, Apple a tenu un évènement diffusé sur la Toile, à revoir en intégralité en fin d'article, qui a permis de présenter son nouveau line-up de smartphones composé de pas moins de quatre nouveaux modèles. Concentrons-nous dans un premier temps sur les deux plus abordables, à savoir l'attendu iPhone 12 et la surprise du jour, l'iPhone 12 mini. L'accent a été mis sur leur compatibilité avec la 5G et la nouvelle puce les équipant, l'A14 Bionic, qui permettra d'obtenir une expérience de premier choix du côté des jeux vidéos compétitifs, avec comme exemple pris League of Legends: Wild Rift.

Parmi les points à retenir de la présentation, relevons tout d'abord une gestion intelligente des transferts de données en switchant entre la 5G et les autres bandes de fréquence selon les besoins sans sollicitation de notre part. Autre avancée technique, il sera désormais possible de capturer des vidéos en HDR avec la technologie Dolby Vision. Côté recharge, la firme à la pomme a réintroduit MagSafe, un système de chargeur magnétique se fixant au dos de l'appareil tel un petit sac à dos et qui permettra donc une charge rapide et sans fil, avec toute une gamme d'accessoires allant avec évidemment. Apple en a profité pour réaffirmer ses engagements écoresponsables, retirant au passage l'adaptateur secteur de la boîte de tous ses modèles d'iPhone, rajoutant en contrepartie un câble UBS-C vers Lightning et des EarPods.

Pour plus de détails, voici ce que dit le communiqué de presse :

« L’arrivée de la 5G marque le début d’une nouvelle ère pour l’iPhone, et nous sommes ravis de permettre à nos clients de profiter de cette technologie exceptionnelle avec l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini », a déclaré Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing d’Apple. « Une fois encore, nous repoussons les limites de l’innovation avec d'incroyables fonctionnalités de photographie computationnelle, un écran Super Retina XDR, et la plus grande avancée en termes de durabilité dans l’histoire de l’iPhone, grâce à la nouvelle protection Ceramic Shield qui vient renforcer l’écran. Disponibles en deux tailles, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini proposent une nouvelle approche du design, avec une conception aussi esthétique que durable, et s’adaptent plus que jamais aux envies et aux besoins de nos clients. »

Une expérience 5G d’avant-garde sur iPhone

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini offrent une expérience 5G avancée à l’échelle mondiale, grâce à l’intégration transparente de matériel et de logiciels de pointe. Avec la 5G, l’iPhone passe à la vitesse supérieure : téléchargements plus rapides, streaming vidéo de meilleure qualité, expérience de jeux plus réactive, interactivité en temps réel dans les apps, FaceTime en haute définition et bien plus encore. Les clients pourront également profiter d’une connexion rapide et sécurisée, et auront donc moins besoin de se connecter à des points d’accès Wi-Fi publics.

Avec plus de bandes 5G que n’importe quel autre smartphone, les modèles d’iPhone 12 offrent la plus large couverture 5G au monde. Aux États-Unis, les modèles prennent en charge les ondes millimétriques, fonctionnant sur des bandes de fréquence plus élevée, qui permettent aux iPhone 12 d’atteindre des vitesses de 4 Gbit/s, même dans les zones à forte densité de population. Les modèles d’iPhone 12 disposent également du mode Smart Data, qui prolonge l’autonomie de la batterie en évaluant intelligemment les besoins en 5G et en adaptant en temps réel l’utilisation des données, la vitesse et la puissance.

Puce A14 Bionic : un leadership incontesté en termes d’innovation et de performances

Avec plusieurs générations d’avance sur ses concurrents, la puce A14 Bionic est la première puce de l'industrie des smartphones construite avec un procédé de gravure en 5 nanomètres. Plus rapide et plus efficace que jamais, la puce A14 Bionic est dotée d’un processeur central et d’un processeur graphique jusqu’à 50 % plus rapides que ceux des puces concurrentes, permettant notamment des expériences de jeu dignes d’une console, de puissantes capacités de photographie computationnelle, tout en offrant une très bonne autonomie. Repoussant les limites de l’apprentissage automatique, la puce A14 Bionic dispose d’un Neural Engine 16 cœurs (augmentation de 80 % en termes de performances) capable d’effectuer onze mille milliards d’opérations à la seconde. Un gain de performances constaté même sur les modèles d’apprentissage automatiques les plus exigeants en ressources.

Design durable et affichage immersif

Le nouveau design de l’iPhone 12 de 6,1 pouces et de l’iPhone 12 mini de 5,4 pouces est aussi élégant que durable. En outre, l’iPhone 12 mini est le smartphone 5G le plus petit, le plus fin et le plus léger au monde : il a été entièrement repensé pour accueillir toutes les technologies de l’iPhone 12 dans un design compact agréable à prendre en main, doté d’un écran immersif aux dimensions bord à bord impressionnantes. Les deux modèles arborent un nouveau design élégant à bords plats, un boîtier en aluminium de qualité aérospatiale et d’une face avant renforcée par la protection Ceramic Shield. Plus résistante que le verre, elle a été soumise à un processus de cristallisation à haute température, qui consiste à faire croître des cristaux nano-céramiques dans la matrice en verre, multipliant ainsi par quatre sa résistance aux chutes.

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini sont dotés d’un design tout écran Super Retina XDR qui étend encore la surface d’affichage, et disposent d’une capacité de gestion des couleurs à l’échelle du système, offrant les couleurs les plus précises du marché. Les deux modèles offrent un contraste de 2 000 000:1 avec des noirs profonds, une expérience visuelle HDR immersive pour mieux profiter des vidéos haute définition et afficher des photos plus détaillées, ainsi qu’une luminosité maximale presque deux fois supérieure à celle de l’iPhone 11. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini ont obtenu l’indice de protection IP68. Ils résistent à une immersion dans l’eau à une profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes maximum, et sont protégés contre les éclaboussures de café, ou de soda, entre autres.