iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max : le nouveau haut de gamme d'Apple détaille aussi ses prix, dates et caractéristiques

Non content d'avoir dévoilé son iPhone 12 et un iPhone 12 mini faisant office de surprise, Apple a ensuite directement enchaîné sur le haut de gamme de son nouveau catalogue de produits avec non pas un, mais là encore deux modèles inédits, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max.

5G, puce A14 Bionic et design identique si ce n'est pour la taille de l'écran, c'est surtout dans les détails que les ajouts se voient, notamment du côté des capteurs arrière avec la présence d'un téléobjectif en guise de troisième capteur. Le géant de Cupertino vend clairement ces appareils comme des studios photo et vidéo ambulants, ayant même fait appel au réalisateur Emmanuel Lubezki pour en vanter les mérites. Un autre atout que possèdent ces iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, c'est un scanner LiDAR, bien utile pour la Réalité Augmentée par exemple.

Là encore, voici les caractéristiques techniques de ces deux monstres :





iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Poids 187 g 226 g Dimensions • Hauteur : 146,7 mm

• Largeur : 71,5 mm

• Épaisseur : 7,4 mm • Hauteur : 160,8 mm

• Largeur : 78,1 mm

• Épaisseur : 7,4 mm Écran Super Retina XDR OLED 6,1 pouces, HDR, True Tone, Haptic Touch et revêtement oléophobe Super Retina XDR OLED 6,7 pouces, HDR, True Tone, Haptic Touch et revêtement oléophobe Résolution 2 532 x 1 170 pixels 2 778 x 1 284 pixels Densité de pixels 460 ppp 458 ppp Contraste 2 000 000:1 (standard) 2 000 000:1 (standard) Luminosité maximale • Standard : 800 nits

• HDR : 1 200 nits • Standard : 800 nits

• HDR : 1 200 nits Étanchéité IP68 (jusqu'à 6 m de profondeur durant 30 min) IP68 (jusqu'à 6 m de profondeur durant 30 min) Processeur A14 Bionic (5 nm) avec Neural Engine nouvelle génération (16 cœurs)

• CPU : 6 cœurs

• GPU : 4 cœurs A14 Bionic (5 nm) avec Neural Engine nouvelle génération (16 cœurs)

• CPU : 6 cœurs

• GPU : 4 cœurs RAM 6 Go 6 Go Caméra arrière • Capteur 1 : 12 Mpx ultra grand‑angle avec ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120°

• Capteur 2 : 12 Mpx grand‑angle avec ouverture ƒ/1,6 et stabilisateur optique

• Capteur 3 : 12 Mpx téléobjectif avec ouverture ƒ/2,0 et stabilisateur optique

• Zoom optique avant 2x

• Zoom optique arrière 2x

• Amplitude du zoom optique : 4x

• Zoom numérique jusqu’à 10x • Capteur 1 : 12 Mpx ultra grand‑angle avec ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120°

• Capteur 2 : 12 Mpx grand‑angle avec ouverture ƒ/1,6 et stabilisateur optique par déplacement du capteur

• Capteur 3 : 12 Mpx téléobjectif avec ouverture ƒ/2,2 et stabilisateur optique

• Zoom optique avant 2,5x

• Zoom optique arrière 2x

• Amplitude du zoom optique : 5x

• Zoom numérique jusqu’à 12x Caméra avant (TrueDepth) Capteur 12 Mpx avec ouverture ƒ/2,2 et stabilisation automatique avec Face ID Capteur 12 Mpx avec ouverture ƒ/2,2 et stabilisation automatique avec Face ID Enregistrement vidéo • HD 720p à 30 fps

• HD 1080p à 30 ou 60 fps

• 4K à 24, 30 ou 60 fps

• HDR Dolby Vision jusqu’à 60 fps

• Prise de photos 8 Mpx pendant l’enregistrement vidéo 4K

• Ralenti en 1080p à 120 ou 240 fps

• Zoom optique avant 2x, optique arrière 2x, numérique 6x et audio • HD 720p à 30 fps

• HD 1080p à 30 ou 60 fps

• 4K à 24, 30 ou 60 fps

• HDR Dolby Vision jusqu’à 60 fps

• Prise de photos 8 Mpx pendant l’enregistrement vidéo 4K

• Ralenti en 1080p à 120 ou 240 fps

• Zoom optique avant 2,5x, optique arrière 2x, numérique 7x et audio Connectivité • 5G

• Gigabit LTE avec MIMO 4x4 et LAA4

• Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2

• Bluetooth 5.0

• Puce Ultra Wideband (UWB) pour une capacité de perception de l’espace

• NFC avec mode lecteur • 5G

• Gigabit LTE avec MIMO 4x4 et LAA4

• Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2

• Bluetooth 5.0

• Puce Ultra Wideband (UWB) pour une capacité de perception de l’espace

• NFC avec mode lecteur Système d'exploitation iOS 14 iOS 14 Capteur d'empreintes Non disponible Non disponible Batterie - - Stockage 128 Go, 256 Go ou 512 Go 128 Go, 256 Go ou 512 Go

Ces iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max seront déclinés en Argent, Graphite, Or et Bleu Pacifique. Côté tarif, il faudra débourser 1 159 € (128 Go), 1 279 € (256 Go) ou 1 509 € (512 Go) pour obtenir l'iPhone 12 Pro, avec des précommandes ouvrant le 16 octobre à 14h00 pour une livraison le 23 octobre.

L'iPhone 12 Pro Max est quant à lui affiché à 1 259 € (128 Go), 1 379 € (256 Go) et 1 609 € (512 Go), et ses précommandes ne débuteront que le 6 novembre à 14h00 avec une sortie le 13 du même mois.

