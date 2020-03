Japan Expo Sud 2020 : petit retour sur cette 11e édition de la convention française

Stands de goodies, conférences, défilés de cosplay, démonstrations d’arts martiaux, ateliers de jeux… Il y en avait pour tous les goûts, comme chaque année. Toutefois, la convention nous avait habitués à un peu plus d’originalité. Cette année, nous avons constaté que peu d'artistes japonais avaient été invités. Le nombre de conférences était assez faible, et pas vraiment mises en valeur. La plupart des invités étaient des YouTubeurs/personnalités français(es). Comme l’année dernière, la « salle de concert » a disparu, alors que selon nous, elle représentait vraiment une valeur ajoutée au salon par rapport à d'autres. Elle disposait d’ailleurs sûrement d’une plus grande capacité d’accueil que la salle de conférence qui l’a remplacée (certes, bien plus confortable, il faut se l’avouer), ce qui nous amène à évoquer la gestion bien malheureuse du public pour les sélections de cosplay : tout le monde ne pouvait pas entrer dans la salle (nous avons attendu 30 minutes et avons bénéficié des dernières places, certains derrière nous - vraiment beaucoup de monde - ont fait le même temps de queue pour se voir refuser l'accès, légèrement frustrant). Peut-être que les organisateurs ne s’attendaient pas à voir affluer autant de monde en raison des circonstances actuelles ?

Enfin, toujours le même problème des évènements qui se passent tous en même temps (si seulement nous pouvions avoir le don d'ubiquité... ou le sablier d'Hermione). Cette année, nous avons eu le sentiment que la convention manquait d'originalité et de « Japon ». D'habitude, nous profitons de démonstrations d'habillage de kimono par de vrais professionnels japonais, de conférences sur la culture japonaise (qu’elle soit ancienne ou moderne), etc., et celles-ci sont habituellement vraiment mises en valeur, au milieu du salon ! Cette fois-ci, il y en avait très peu, ne suscitant pas forcément un grand intérêt et perdues au fin fond du dernier bâtiment, où il n'y a quasiment pas de passage. Forcément, ça ne va pas attirer foule !

Toutefois, rappelons quand même que les sélections de cosplay sont toujours d’aussi bonne qualité : nous ressentons vraiment les efforts fournis par les cosplayeurs dans la confection de leurs costumes et dans leur jeu d’acteur. Les gagnantes de cette année, Hazariel et Beryl, ont enfilé une dizaine de tenues différentes lors de leur show sur le thème de Sailor Moon.

En résumé, même si les sélections de cosplay ont réussi à nous émerveiller, nous avons été globalement légèrement déçus de cette Japan Expo Sud. Nous aurions aimé au moins voir un artiste japonais sur scène en musique, et des conférences un peu plus axées sur la culture japonaise en elle-même, plutôt que sur la webculture... Espérons mieux pour la prochaine édition !