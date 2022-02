Jujutsu Kaisen : l'anime du moment débarque chez celio*

Jujutsu Kaisen est déjà culte, le manga de Gege Akutami a déjà été tiré à plus de 60 millions d'exemplaires dans le monde, et les Japonais ont pu découvrir en fin d'année dernière le film Jujutsu Kaisen 0, préquelle à la série d'animation de Mappa qui a remporté le prix de l'Anime de l'année 2021, rien que ça.

Le shonen est donc particulièrement à la mode, Jujutsu Kaisen 0 arrivera en France en mars prochain, et celio* se prépare déjà en dévoilant une collection de vêtements et accessoires, comme il l'a déjà fait avec One Piece, Dragon Ball Z ou encore Pokémon. Vous pouvez ainsi retrouver des sweats et des tee-shirts inspirés de Yuji et d'autres personnages, mais également une casquette reprenant la marque frontale de Sukuna.

Comme à chaque fois, comptez 39,99 € pour un sweat et 19,99 € pour un tee-shirt ou la casquette, c'est à découvrir dès maintenant en boutique ou sur le site de celio*. Si vous ne connaissez pas le manga, le premier tome est à 6,90 € sur Amazon.