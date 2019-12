JUMP FESTA 20 : Dragon Ball Z: Kakarot, une douzaine de minutes de gameplay avec Trunks

La première journée de la Jump Festa 20 s'est achevée et, du côté de Dragon Ball, les annonces n'ont pas été nombreuses ni folichonnes, surtout centrées sur Super Dragon Ball Heroes avec un nouvel anime à venir et le début du futur lancement de Big Bang Mission. Dragon Ball Z: Kakarot a tout de même eu droit à un livestream où du gameplay avec Trunks a été montré.

La vidéo ayant depuis été placée en privé par Bandai Namco, il faudra se contenter de celle ci-dessus, avec une qualité pas vraiment optimale. Durant ces 12 minutes, nous retrouvons donc Trunks du futur faisant son apparition face au Roi Cold et Mecha Freezer, l'occasion de voir que malgré la fidélité des cinématiques retranscrivant les moments clés de l'œuvre d'Akira Toriyama, des libertés seront prises pour nous proposer des combats qui n'auraient pas vraiment lieu d'être autrement, ici Trunks vs Mecha Freezer. Nous retrouvons ensuite le fils de Vegeta dans la région de la Tour du Muscle - qu'il détruit -, faisant sa vie en allant pêcher, affrontant des sbires de l'armée de Cold et s'entraînant face à lui-même en Super Saiyajin.

Entre les différents personnages jouables et toute la saga DBZ à retracer, ce jeu de rôle Dragon Ball Z: Kakarot devrait nous occuper de longues heures à sa sortie le mois prochain, le 17 janvier 2020 sur PS4, Xbox One et PC.

