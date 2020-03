Kimetsu no Yaiba : l'anime phare de 2019 aura ses adaptations vidéoludiques sur PS4 et mobiles !

Les amateurs d'animation japonaise ont pu se régaler l'an dernier avec l'anime Kimetsu no Yaiba d'ufotable, sublimant en tout point le manga de Koyoharu Gotōge, dont la publication se poursuit dans le Weekly Shōnen Jump. C'est d'ailleurs par l'intermédiaire d'une fuite du prochain numéro du magazine hebdomadaire que nous apprenons une nouvelle excitante, la production de deux jeux vidéo dérivés de la licence !

Le premier est intitulé Kimetsu no Yaiba: Hinokami Chifuutan et sortira en 2021, à priori en exclusivité sur PS4, du moins au Japon. Difficile d'en dire plus pour le moment, le site Internet mentionné n'affichant absolument rien à l'heure où nous écrivons ces lignes. Il faudra donc patienter encore un peu pour en savoir davantage, les visuels montrant le héros Tanjirō Kamado face au Démon aux mains provenant de l'anime. Le deuxième sera à destination des appareils sous Android et iOS, attendu de son côté dès 2020 dans l'Archipel. Pour ce dernier, les chances sont donc moindres de le voir par chez nous, mais wait & see.

En attendant, nous pourrons découvrir le long-métrage retraçant l'arc du Train de l'Infini, prévu pour cette année et donc vous pouvez apprécier une bande-annonce ci-dessus si jamais vous ne l'avez encore jamais vue. Le manga Demon Slayer est lui disponible en librairie aux éditions Panini, le tome 7 venant de paraître.