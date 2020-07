Kojima Productions : Hideo Kojima tease son prochain jeu avec des artworks, mais il n'est pas près de sortir

Nous ne savons pas encore ce que nous prépare Hideo Kojima pour son prochain jeu après Death Stranding. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est qu'il est déjà au travail avec Kojima Productions, alors qu'une partie de l'équipe se concentre sur le portage PC de l'aventure de Sam Bridges.

La moindre évocation de sa prochaine création mérite donc d'être relevée, et ça tombe bien, car ces derniers jours, Hideo Kojima a posté plusieurs messages intéressants sur les réseaux sociaux. Il a en effet dévoilé des coulisses de la préproduction du jeu, alors que le concept et l'univers sont en cours d'établissement avec Yoji Shinkawa, artiste qu'il côtoie depuis les Metal Gear Solid. Car oui, ce nouveau projet n'en est visiblement qu'à ses balbutiements.

Voici ma façon de concevoir le nouveau jeu avec Yoji. Nous discutons d'abord de chaque personnage, du background, du monde, de l'ambiance, des caractéristiques, des rôles, de l'imagerie, des idées et des thématiques qui vont et viennent par e-mail. Télétravail et 20 minutes de discussion vidéo. SMS principalement via iPhone.

En train de travailler sur le concept en écoutant « OASIS » de Kitaro que j'ai récemment acheté. Je l'ai eu un temps en vinyle. J'adore l'illustration de Shusei Nagaoka.

Travail en mode distanciation sociale avec Yoji aujourd'hui, nous avançons sur les concept art, le design etc.

Les premiers artworks semblent montrer des vaisseaux futuristes au design qui ne détonnera pas avec MGS, Zone of the Enders et les autres bébés de Hideo Kojima. Mais vous l'aurez compris, il va être compliqué d'en ressortir un ressenti sur ce futur jeu, dont Kojima Productions n'a de toute manière pas finalisé le concept. Il va désormais falloir s'armer de patience avant d'en découvrir plus, pourquoi pas en faisant ou refaisant Death Stranding, vendu à partir de 54,99 € à la Fnac.

Lire aussi : Hideo Kojima veut faire un jeu d'horreur révolutionnaire qui vous fera « ch*er dans votre pantalon »