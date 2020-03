L.A. Noire : Les Enquêtes VR, une mise à jour avec du contenu exclusif sur PC

En novembre 2017, Rockstar lançait sur PS4, Xbox One et Switch une version remastérisée de L.A. Noire, mais a aussi sorti quelques semaines plus tard L.A. Noire : Les Enquêtes VR sur PC, d'abord uniquement pour HTC Vive puis pour Oculus Rift. Un titre uniquement jouable en réalité virtuelle et reprenant quelques affaires de Cole Phelps.

Aujourd'hui, surprise, L.A. Noire : Les Enquêtes VR vient de recevoir une petite mise à jour corrigeant des bugs, améliorant la compatibilité avec les Valve Index, Vive Pro, Vive Pro Eye, Vive Cosmos et Oculus Rift S, mais rajoutant surtout du contenu exclusif. Eh oui, les joueurs de L.A. Noire : Les Enquêtes VR peuvent désormais découvrir trois mini-jeux. Il est ainsi possible de retrouver un champ de tir pour s'entraîner sur des cibles en carton, une séquence de boxe et de la course sur circuit.

Pour rappel, L.A. Noire : Les Enquêtes VR est également sorti par la suite sur PS4, mais ce nouveau contenu reste pour le moment exclusif à la version PC.