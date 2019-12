Conférence « demain, tous gamers ? » : la vidéo est en ligne !

Organisée par l’institut G9+ et le Cnam Enjmin, la conférence « Demain, tous gamers ? » a décidé de se poser les bonnes questions. La ligne rouge est la suivante : « Comment le jeu vidéo transforme nos vies ? », mais aussi « Notre futur proche sera-t-il une société du jeu vidéo ? » Des questions intéressantes qui méritent d’être posées dans un monde où notre média est depuis plusieurs années dominant.

Pour apporter des réponses tout aussi pertinentes, six intervenants de qualité seront présents à ce rendez-vous. De 18h30 à 21h00, Nicolas Gaume, directeur des partenariats stratégiques de Microsoft, Julien Villedieu, DG du Syndicat National du Jeu Vidéo, Odile Limpach, professeur d’économie et d’entrepreneuriat au Cologne Game Lab, Eric Viennot, fondateur de Lexis Numérique et directeur de création à TheCamp, Déborah Papiernik, directrice des partenariats stratégiques chez Ubisoft et Stéphane Natkin, professeur émérite du CNAM ainsi que fondateur de l'ENJMIN et de La Compagnie des Martingales seront là pour donner leur avis éclairé.

Bien que la conférence ait lieu à Paris (Maison des Arts & Métiers - 9bis avenue d'Iéna, 75016 Paris), sa diffusion ne se limite pas à la capitale. Des succursales assureront la diffusion à Angoulême (ENJMIN - Bâtiment Le Nil, 138 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême), Martigues (Médiathèque Louis Aragon, Quai des Anglais, 13500 Martigues) et Saint-Étienne (Cité du Design, rue Docteur Rémy Annino, 42000 Saint-Étienne ou Maison des élèves de l'École des Mines, 20 boulevard Alexandre de Fraissinette, 42100 Saint-Étienne). Les internautes pourront également suivre le débat directement sur YouTube (lien ci-dessus) et poser directement leurs questions en passant par la plateforme d’échange dédiée.