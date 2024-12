La PlayStation a 30 ans, Sony les célèbre avec une vidéo nostalgique et une belle surprise pour les possesseurs d'une PS5

Au Japon, la PlayStation première du nom vient de fêter ses 30 ans puisqu'avec le décalage horaire c'est déjà le mardi 3 décembre là-bas. Sony Interactive Entertainment a donc mis en ligne sur toutes ses chaînes une vidéo servant à remercier les joueurs pour trois décennies de jeu, prévenant tout de même qu'il peut y avoir des spoilers. Bon, c'est très léger lorsqu'il y en a. Concrètement, nous y retrouvons dans l'ordre des scènes tirées d'Horizon Forbidden West, Death Stranding, des deux The Last of Us et récents God of War, Uncharted: The Lost Legacy, Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian, Marvel's Spider-Man: Miles Morales et sa suite, Uncharted 3, Ghost of Tsushima, Gran Turismo 7, un Call of Duty, EA SPORTS FC 25, Destiny 2, Final Fantasy VII Rebirth (et rapidement l'original), Resident Evil et RE Village, Batman: Arkham Knight, différents Tomb Raider, un MLB The Show, un Resistance, Demon's Souls, inFAMOUS premier du nom, Ratchet & Clank: Rift Apart, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, Fall Guys, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, LittleBigPlanet, Metal Gear Solid 3 et 4, Twisted Metal, Journey, PaRappa the Rapper, Street Fight V, Assassin's Creed Odyssey, WipEout: Omega Collection, Katamari Damacy, Sly Cooper, Killzone, Helldivers 2, Kingdom Hearts III, Jak II, ASTRO BOT, un NBA 2K et Bloodborne pour conclure.

Voici par ailleurs ce que déclare la firme en description :

Depuis 30 ans, nous vivons une aventure extraordinaire ensemble. Nous avons créé des histoires, imaginé de nouvelles expériences, noué des liens et partagé des moments inoubliables. Nous avons frissonné, nous avons ri, nous avons rêvé et nous avons grandi tout en repoussant les limites du jeu vidéo. Merci d’avoir été à nos côtés. Sans vous, rien de tout ceci n’aurait pu exister.

Mais ce n'est pas tout, car les possesseurs d'une PS5 ont droit à une belle surprise en allumant leur console en étant accueillis par l'écran de démarrage de la PS1 ! Il nous est ensuite expliqué qu'en allant dans les Paramètres, il est temporairement possible de personnaliser le menu de différentes manières, avec un thème 30e anniversaire plutôt sobre et qui inclus ce que nous avons déjà évoqué en plus d'un message de remerciement en éteignant ou redémarrant l'appareil, mais aussi des options pour transformer davantage notre console en PS1, PS2, PS3 ou PS4 avec les effets sonores dans les menus qui vont bien et des thèmes. Notez que le démarrage restera toujours celui de la première PlayStation, c'est son anniversaire après tout. Et, oui, vous noterez le terme limité, ce qui est bien dommage. Puisque c'est possible, autant le permettre indéfiniment...

