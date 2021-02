La Terre du Milieu : Warner Bros. dépose le brevet du Système Nemesis

Avec La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor, Warner Bros. et Monolith Productions ont introduit le Système Nemesis, permettant de hiérarchiser les Orcs et Uruk-hai ennemis, qui évoluaient au fil de la partie lorsque le joueur en éliminait certains. Une mécanique de jeu reprise et améliorée dans sa suite, La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre, que l'éditeur tente de breveter depuis des années.

Eh bien, après de nombreuses tentatives, c'est désormais chose faite. Warner Bros. a dû réécrire plusieurs fois son brevet, qui ressemblait à des mécaniques déjà brevetées notamment chez Square Enix, mais il a déposé son dernier brevet le 3 février dernier, qui vient d'être accepté, et qui sera actif à partir du 23 février prochain. Pour faire simple, tout développeur voulant utiliser un système avec des PNJ qui interagissent entre eux avec une hiérarchie et réagissant en fonction des actions du joueur, que ce soit leur apparence ou leur comportement, devra verser une somme à Warner Bros., désormais propriétaire de cette mécanique.

Une décision très critiquée par de nombreux développeurs sur les réseaux sociaux, et qui soulève quelques questions quant aux mécaniques de gameplay. Peuvent-elles être brevetées, alors même que le jeu vidéo tente d'être considéré comme un art à part entière ? Eh bien, pour Warner Bros., oui, et les joueurs se souviennent qu'une mécanique similaire avait été utilisée dans Assassin's Creed Odyssey avec les Mercenaires, ou encore dans Watch Dogs Legion, et qui ne devraient plus refaire d'apparitions dans les futurs jeux d'Ubisoft à cause de ce brevet déposé.

Le Système Nemesis pourrait cependant refaire son apparition dans les prochains jeux de l'éditeur, comme Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, Suicide Squad: Kill the Justice League et Gotham Knights. Vous pouvez retrouver La Terre de Milieu: L'Ombre de la Guerre à 14,50 € sur Amazon.

