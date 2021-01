Warner Bros. veut mettre le paquet sur les jeux en tant que service

Warner Bros. Interactive Entertainment est désormais un éditeur majeur du paysage vidéoludique, il possède des licences fortes comme Batman, LEGO, Harry Potter, Mortal Kombat ou encore Le Seigneur des Anneaux, et ses prochains jeux sont très attendus. Mais l'éditeur lorgne visiblement les titres de type jeu vidéo en tant que service (ou Games as a service).

Comme le rapporte VG247, le site officiel de WBIE dédié au recrutement affiche un message pour le moins explicite :

WBIE est actuellement impliqué dans une variété de nouveaux projets, allant des jeux occasionnels aux jeux principaux mettant en vedette nos franchises bien connues sur toutes les plateformes (console, numérique, mobile) avec un fort accent sur le service en direct.

Alors, Warner Bros. Interactive Entertainment va-t-il se lancer dans les GAAS à l'avenir ? Possible, même si le terme est vaste, cela peut aussi bien être un titre avec du contenu assez régulier et des extensions comme Destiny ou des jeux plus classiques, mais avec des DLC et des microtransactions pour attirer les joueurs pendant plusieurs mois, voire années. Pour rappel, l'éditeur sortira à l'avenir Back 4 Blood, Gotham Knights, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, Suicide Squad: Kill the Justice League ou encore LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, en précommande à 59,99 € sur Amazon.