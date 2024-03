Warner Bros. : après l'échec de Suicide Squad: Kill the Justice League, l'éditeur veut... davantage de jeux live service

La décision reste logique.

Hogwarts a coûté, selon les estimations, entre 150 et 200 millions de dollars. Même en vendant 22 millions de copies à 80€, c'est loin d'être une affaire ultra-rentable. Surtout qu'avec ce type de jeu solo, aucune chance que les joueurs dépensent plus que 80€....



Suicide Squad a sûrement dû coûter bien moins à produire et la monétisation sur le long terme peu potentiellement rapporter beaucoup plus que 80€ par joueur. C'est bien ça que Warner a en tête. Que les ventes soient "décevantes" est juste symptomatique d'une mauvaise estimation, pas d'un mauvais bénéfice/profit.



Au final, ça reste moche pour nous. Warner préfère sortir un jeu moyen en tablant sur des revenus sur le long terme plutôt qu'un beau AAA travaillé.