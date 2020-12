Back 4 Blood : 30 minutes de gameplay, un carnet des développeurs et des images

Back 4 Blood est pour rappel le nouveau jeu de Turtle Rock Studios, créateur de Left 4 Dead, qui est actuellement en bêta fermée sur PC. Le titre a déjà eu droit à du gameplay lors des Game Awards 2020, mais pour marquer le lancement de la phase de test, les développeurs ont joué au titre pendant une demi-heure sur Twitch, un live à retrouver juste ici :

Turtle Rock Studios partage également une vidéo dans laquelle les développeurs reviennent sur la conception de Back 4 Blood et expliquent qu'il ne s'agit pas que d'un simple clone de Left 4 Dead, grâce à la fonctionnalité du Game Director qui change plusieurs éléments dans chaque partie pour assurer une grosse rejouabilité. Les cartes de corruption permettront de varier encore plus les plaisirs, même si le but reste d'exploser un maximum de zombies avec trois amis. De nouvelles images sont également à retrouver sur la seconde page.

Pour rappel, Back 4 Blood est en alpha jusqu'au 21 décembre prochain sur ordinateurs uniquement et la date de sortie du jeu est fixée au 22 juin 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S. Vous pouvez acheter un PC gaming à 799 € sur Amazon.fr.