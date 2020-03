Lara Croft GO est gratuit pendant quelques jours sur iOS et Android, profitez-en !

Décidément, Square Enix gâte sa communauté en ce moment, et plus particulièrement celle qui aime Tomb Raider. L'éditeur offrait déjà deux épisodes de la saga culte le week-end dernier, idéal pour passer le temps en période de confinement.

Au tour désormais de Square Enix Montréal d'y aller de son petit cadeau. Il vous invite à télécharger gratuitement Lara Croft GO, son jeu mobile à succès de 2015. Non, toujours aucun rapport avec Pokémon GO, mais plutôt avec Hitman GO : il s'agit d'un titre orienté aventure et réflexion, nous demandant de résoudre des énigmes dans de jolis décors en perspective isométrique.



Shadow of the Tomb Raider 17,8 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 17,8€. Lara Croft GO est une aventure / puzzle au tour par tour au cœur d'un monde oublié. Explorez les ruines d'une ancienne civilisation, découvrez des secrets bien gardés et surmontez des défis mortels à mesure que vous dévoilez le secret de la Reine Serpent. Découvrez des graphismes riches et une bande sonore envoûtante

Naviguez simplement grâce à des commandes faciles à prendre en main

Combattez des ennemis redoutables, surmontez de dangereux obstacles et échappez à des pièges mortels

Résolvez plus de 115 puzzles répartis en 7 chapitres

Collectionnez d’anciennes reliques et obtenez de nouvelles tenues pour Lara

Possesseurs d'iPhone, iPad et appareils sous Android, n'hésitez pas : l'offre est valable du 27 mars au 2 avril 2020 sur l'App Store et le Google Play Store, et vous pourrez bien évidemment conserver Lara Croft GO au terme de cette période.

