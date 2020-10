Le nouveau cockpit gaming Scorpion de Cluvens pour les accros

La version 2020 du cockpit gaming de Cluvens a été récemment dévoilée. Baptisé Scorpion, l’ensemble ressemble tout simplement à un scorpion de plus de 2 mètres de haut, avec la capacité d’installer tout un set-up gaming à l’intérieur. Fauteuil tout équipé et entièrement modulable avec accoudoirs et plateau pour souris et clavier, tout y est. Le Scorpion est capable de supporter un écran 49 pouces sans problème, et est également compatible avec trois écrans 27 pouces.

L’installation se veut facile, avec une à deux heures de travail pour seulement deux personnes. Le Scorpion de Cluvens permet de passer au niveau supérieur de la chaise de gamer à la fois en termes de confort, mais aussi de style, sans oublier qu'il fait également office de siège de massage chauffant !



Il faudra tout de même compter dans les 3 200 $ (environ 2 700 €) pour s’offrir ce petit bijou, sans compter l’espace nécessaire pour l’installer. Prévoyez des dimensions de 1,65 x 1,09 x 2,10 m pour pouvoir installer l’engin. Mais quelle classe !