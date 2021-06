E3 2021 : Razer présente le nouveau Raptor 27, un moniteur gaming de 27 pouces à 165 Hz

Razer avait lancé l'année dernière le Raptor 27, son premier moniteur conçu pour les joueurs, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Eh bien, lors de sa keynote à l'E3 2021, le constructeur a dévoilé une nouvelle version, qui garde le même nom, mais qui arbore une fiche technique plus moderne.

Ce nouveau Raptor 27 conserve donc sa taille de 27 pouces, comme son nom l'indique, mais il dispose désormais d'un affichage de 165 Hz. Nous retrouvons également un temps de réponse de 1 ms, et Razer a obtenu la certification THX grâce à plus de 400 tests pour assurer la qualité des couleurs, des tons et des images affichées. Il s'agit d'une dalle IPS grand angle avec une résolution QHD (2560 x 1440) qui prend charge les technologies AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync. Il affiche des couleurs 95 % DCI-P3 ainsi que « des noirs profonds et des couleurs éclatantes » avec le HDR400. Razer a opté pour une finition noire mate avec une base en aluminium forgé, un dos en tissu texturé et des canaux guide-câbles. Bien évidemment, un rétroéclairage Chroma RGB est présent pour afficher 16,8 millions de couleurs avec des tas d'effets à synchroniser via Synapse 3, le logiciel permet également de gérer la couleur, le contraste et la luminosité de l'écran.

Et pour les joueurs qui aiment positionner parfaitement leur moniteur, Razer dévoile en même temps un adaptateur VESA pour le Raptor 27, un support qui rajoute une plaque de montage compatible avec cette norme à l'arrière de la dalle pour le monter sur de nombreux supports. Cet adaptateur arrivera en même temps que le moniteur, dans le courant du troisième trimestre 2021, contre 99,99 €. Le Raptor 27 sortira donc dans le courant de l'année, au prix de 999,99 € sur la boutique de Razer.