E3 2021 : Razer, suivez la keynote en notre compagnie à minuit

Cette année, l'E3 aura bien lieu, mais uniquement en ligne. Cela n'empêche pas de nombreux partenaires de participer à l'évènement, la liste s'allonge d'ailleurs régulièrement, et aujourd'hui, c'est Razer qui annonce qu'il sera présent au salon virtuel pour présenter « l'une des keynotes les plus importantes », la première du constructeur lors de cet évènement estival.

Le rendez-vous est pris, mais un peu tard, puisque le tout débutera mardi 15 juin, à partir de minuit, pour découvrir « une série de produits hardware innovants conçus avec les meilleurs designs et technologies de Razer ». La keynote sera présentée par Min-Liang Tan, CEO de Razer, et mélangera des éléments en direct et virtuels pour une conférence immersive et participative. Min-Liang Tan sera également accompagné d'autres acteurs majeurs de l'industrie du hardware. Elle sera diffusée sur les réseaux officiels de l'E3 (YouTube, Twitch, Twitter et Facebook) et sur les réseaux sociaux de Razer également.

Après la keynote, le constructeur enchaînera directement avec le RazerStoreLive, un évènement uniquement virtuel cette fois et qui sera animé par l'équipe de Razer et des célébrités du milieu du jeu vidéo. Les spectateurs pourront y découvrir des démos, des lancements de produits et même gagner des cadeaux.

